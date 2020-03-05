وزيرة العدل في زيارة إلى عدد من المؤسسات السجنية والإصلاحية بولايات باجة و جندوبة و الكاف

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - تولّت وزيرة العدل ثريا الجريبي صباح اليوم زيارة عدد من المؤسسات السجنية والإصلاحية بكل من باجة وجندوبة والكاف وهي على التوالي سجن الدير وسجن جندوبة ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بمجاز الباب.
وقد مثّلت الزيارة فرصة للاطلاع على ظروف عمل الأعوان وأكّدت بالمناسبة على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة لاحترام المعايير الدولية في المجال والارتقاء بالخدمات المقدّمة للمودعين.
كما تمّ بالمناسبة معاينة انتهاء أشغال القسط الأول من السجن المدني الجديد بباجة. وشدّدت وزيرة العدل على ضرورة الإسراع باستكمال القسط الثاني منه حتى يتسنّى استغلالها في أنسب الآجال بما يسمح بالحدّ من الاكتظاظ وتحسين ظروف الإيداع.
باب نات - تولّت وزيرة العدل ثريا الجريبي صباح اليوم زيارة عدد من المؤسسات السجنية والإصلاحية بكل من باجة وجندوبة والكاف وهي على التوالي سجن الدير وسجن جندوبة ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بمجاز الباب.
وقد مثّلت الزيارة فرصة للاطلاع على ظروف عمل الأعوان وأكّدت بالمناسبة على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة لاحترام المعايير الدولية في المجال والارتقاء بالخدمات المقدّمة للمودعين.
كما تمّ بالمناسبة معاينة انتهاء أشغال القسط الأول من السجن المدني الجديد بباجة. وشدّدت وزيرة العدل على ضرورة الإسراع باستكمال القسط الثاني منه حتى يتسنّى استغلالها في أنسب الآجال بما يسمح بالحدّ من الاكتظاظ وتحسين ظروف الإيداع.
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Par:slimene (France )
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