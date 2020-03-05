وزيرة العدل تطّلع على ظروف العمل بمحكمة الاستئناف بالكاف وتعاين تقدم أشغال عدد من مشاريع البنية الأساسية

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - أدّت صباح الخميس وزيرة العدل ثريا الجريبي زيارة إلى عدد من المؤسسات القضائية، حيث تولّت معاينة ظروف العمل بمحكمة الاستئناف بالكاف وأوصت بالإسراع في استكمال الدراسات الخاصّة بإعادة تهيئة مقر المحكمة المذكورة.
كما تولّت بالمناسبة متابعة تقدّم أشغال كل من فرع المحكمة العقارية ومحكمة الناحية بالكاف والتي بلغت نسبة تقدّمها 90 % ومؤكّدة على ضرورة استكمال تجهيزها والانطلاق في استغلالهما في أسرع الأوقات الممكنة.
كما قامت من جهة أخرى بزيارة محكمة الناحية ببوسالم واطّلعت على ظروف العمل بها خاصّة في ظلّ أشغال التوسعة الجارية حاليا والتي تقدّر كلفتها بــــــــــــــــــ 1.3 مليون دينار و المنتظر استكمالها خلال الصائفة الحالية.
باب نات - أدّت صباح الخميس وزيرة العدل ثريا الجريبي زيارة إلى عدد من المؤسسات القضائية، حيث تولّت معاينة ظروف العمل بمحكمة الاستئناف بالكاف وأوصت بالإسراع في استكمال الدراسات الخاصّة بإعادة تهيئة مقر المحكمة المذكورة.
كما تولّت بالمناسبة متابعة تقدّم أشغال كل من فرع المحكمة العقارية ومحكمة الناحية بالكاف والتي بلغت نسبة تقدّمها 90 % ومؤكّدة على ضرورة استكمال تجهيزها والانطلاق في استغلالهما في أسرع الأوقات الممكنة.
كما قامت من جهة أخرى بزيارة محكمة الناحية ببوسالم واطّلعت على ظروف العمل بها خاصّة في ظلّ أشغال التوسعة الجارية حاليا والتي تقدّر كلفتها بــــــــــــــــــ 1.3 مليون دينار و المنتظر استكمالها خلال الصائفة الحالية.
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Par:slimene (France )
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