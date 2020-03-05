بسبب شغب عبير موسي... طارق الفتيتي يرفع الجلسة العامة

Jeudi 05 Mars 2020



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باب نات

- قرر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي رفع الجلسة العامة على اثر ما اعتبره تعطيلا متواصلا من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما اضطره الى رفع الجلسة العامة واتهام موسي بمواصلة تعطيل سير اشعال الجلسة العامة.