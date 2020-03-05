لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تلتقي وفدا فلسطينيا

Jeudi 05 Mars 2020



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باب نات

- زار مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 5 مارس 2020 وفد يضم عددا من اطارات هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، والتقى بأعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام وعدد اخر من النواب .وتمّ التداول بخصوص التجربة التونسية في مجال الحوكمة والتوقي من مخاطر الفساد ، والدور الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في هذا المجال ولاسيما في ما يتعلّق بالجانب التشريعي .وتمكّن الوفد الفلسطيني من مواكبة جزء من أشغال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.