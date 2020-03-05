   Sabah Fakhri - خمرة الحب  

لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تلتقي وفدا فلسطينيا

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - زار مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 5 مارس 2020 وفد يضم عددا من اطارات هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، والتقى بأعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام وعدد اخر من النواب .

وتمّ التداول بخصوص التجربة التونسية في مجال الحوكمة والتوقي من مخاطر الفساد ، والدور الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في هذا المجال ولاسيما في ما يتعلّق بالجانب التشريعي .




وتمكّن الوفد الفلسطيني من مواكبة جزء من أشغال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199249

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 17h 48m |           
يا طبيب العميان داوي عينك العورة ...



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