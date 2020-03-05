   Sabah Fakhri - خمرة الحب  

رئيس الجمهورية يترأس غدا الجمعة أول مجلس وزراء تعقده الحكومة الجديدة

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم غد الجمعة مجلس الوزراء.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, سيتناول المجلس بالدرس أولويات الحكومة ومنها ملفات المالية العمومية والوضع الاجتماعي في البلاد وكذلك الوضع الطاقي والوضع الصحي وخاصة خطة تونس للتوقي من فيروس كورونا وكيفية التعامل مع هذا الوباء دون الدخول في حالة ارتباك.



ومثلت الملفات التي ستطرح على المجلس والوضع العام بالبلاد خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي أهم محاور استقبال رئيس الدولة ظهر الخميس 5 مارس 2020 بقصر قرطاج، لرئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ.

وأفاد رئيس الحكومة في تصريح عقب اللقاء أنه إلى جانب دعوة رئيس الجمهورية إلى ترؤس أول مجلس وزراء تعقده الحكومة الجديدة، وقبوله الدعوة، فقد تناولت المحادثات أيضا انطلاق العمل الحكومي حيث تم تركيز الدواوين، وبدأ أعضاء الحكومة في فتح أوكد الملفات التي تهم التونسيين طبقا لما تم التعهد به.



  
  
  

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