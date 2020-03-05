رئيس الجمهورية يترأس غدا الجمعة أول مجلس وزراء تعقده الحكومة الجديدة

Jeudi 05 Mars 2020
قراءة: 0 د, 45 ث
باب نات - يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم غد الجمعة مجلس الوزراء.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, سيتناول المجلس بالدرس أولويات الحكومة ومنها ملفات المالية العمومية والوضع الاجتماعي في البلاد وكذلك الوضع الطاقي والوضع الصحي وخاصة خطة تونس للتوقي من فيروس كورونا وكيفية التعامل مع هذا الوباء دون الدخول في حالة ارتباك.
ومثلت الملفات التي ستطرح على المجلس والوضع العام بالبلاد خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي أهم محاور استقبال رئيس الدولة ظهر الخميس 5 مارس 2020 بقصر قرطاج، لرئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ.
وأفاد رئيس الحكومة في تصريح عقب اللقاء أنه إلى جانب دعوة رئيس الجمهورية إلى ترؤس أول مجلس وزراء تعقده الحكومة الجديدة، وقبوله الدعوة، فقد تناولت المحادثات أيضا انطلاق العمل الحكومي حيث تم تركيز الدواوين، وبدأ أعضاء الحكومة في فتح أوكد الملفات التي تهم التونسيين طبقا لما تم التعهد به.
باب نات - يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم غد الجمعة مجلس الوزراء.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, سيتناول المجلس بالدرس أولويات الحكومة ومنها ملفات المالية العمومية والوضع الاجتماعي في البلاد وكذلك الوضع الطاقي والوضع الصحي وخاصة خطة تونس للتوقي من فيروس كورونا وكيفية التعامل مع هذا الوباء دون الدخول في حالة ارتباك.
ومثلت الملفات التي ستطرح على المجلس والوضع العام بالبلاد خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي أهم محاور استقبال رئيس الدولة ظهر الخميس 5 مارس 2020 بقصر قرطاج، لرئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ.
وأفاد رئيس الحكومة في تصريح عقب اللقاء أنه إلى جانب دعوة رئيس الجمهورية إلى ترؤس أول مجلس وزراء تعقده الحكومة الجديدة، وقبوله الدعوة، فقد تناولت المحادثات أيضا انطلاق العمل الحكومي حيث تم تركيز الدواوين، وبدأ أعضاء الحكومة في فتح أوكد الملفات التي تهم التونسيين طبقا لما تم التعهد به.
En continu
- 11:52 أصل الحكاية
- 10:09 أين تتجه حركة النهضة!؟؟؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:46
|18:20
|15:46
|12:38
|06:44
|05:18
|
20°
|20°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|20°-12
|19°-11
|14°-9
|15°-9
|17°-8
Follow @babnet_Tunisie
(109 794) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 965) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 661) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 652) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 384) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 54 215) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 51 814) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 850) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 577) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 940) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 48 850) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 326) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 483) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 107) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 44 071) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 803) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 461) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 219) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 40 101) لقد عرّاها تماما...
( 39 951) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
Par:karimyousef (France )
Sur:لماذا ''ترجّل'' المناضل التاريخي؟!