نبيل القروي: كان موش يوسف الشاهد وقف ضدّي راني اليوم رئيس تونس

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - اتهم الخميس 5 مارس، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بالوقوف وراء خسارته في الانتخابات الرئاسية.
و قال القروي خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" على اذاعة موزاييك اف ام إن "الحكومة السابقة و على رأسها رئيسها كان وراء خسارتي في الإنتخابات"...
فيديو : الدقيقة 4و30ث
قيس سعيّد تحيّل على إرادة الشعب
وقال نبيل القروي إن حزبه مع المصالحة الشاملة بين مختلف الأطراف السياسية تقديرا لمصلحة البلاد.
وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم، شدّد القروي على أن يديه ممدودة لجميع الأطراف السياسية وقال "أنا أكثر واحد خلّصت الفاتورة وكنت رزين بش البلاد تقدّم ومدّيت يدّي للنهضة وقت يلزم ومدّيت يدّي للشاهد وقت يلزم".
وفي سياق آخر جدّد القروي انتقاده لرئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد واختياره لالياس الفخفاخ رئيسا للحكومة معتبرا أن هذا الخيار فيه تحيّل على إرادة الشعب رافقه اقصاء لطرف سياسي انتخبه حولي 2 ملاين تونسي حسب تعبيره.
باب نات - اتهم الخميس 5 مارس، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بالوقوف وراء خسارته في الانتخابات الرئاسية.
و قال القروي خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" على اذاعة موزاييك اف ام إن "الحكومة السابقة و على رأسها رئيسها كان وراء خسارتي في الإنتخابات"...
فيديو : الدقيقة 4و30ث
قيس سعيّد تحيّل على إرادة الشعب
وقال نبيل القروي إن حزبه مع المصالحة الشاملة بين مختلف الأطراف السياسية تقديرا لمصلحة البلاد.
وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم، شدّد القروي على أن يديه ممدودة لجميع الأطراف السياسية وقال "أنا أكثر واحد خلّصت الفاتورة وكنت رزين بش البلاد تقدّم ومدّيت يدّي للنهضة وقت يلزم ومدّيت يدّي للشاهد وقت يلزم".
وفي سياق آخر جدّد القروي انتقاده لرئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد واختياره لالياس الفخفاخ رئيسا للحكومة معتبرا أن هذا الخيار فيه تحيّل على إرادة الشعب رافقه اقصاء لطرف سياسي انتخبه حولي 2 ملاين تونسي حسب تعبيره.
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Par:sarramba (France )
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