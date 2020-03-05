بسيّس يعلق على زيارة قيس سعيد لبن قردان: تركهم في عراكهم الكريه وذهب للتبشير بمشروعه، انه اخطر شخص على منظومتهم

Jeudi 05 Mars 2020



قراءة: 0 د, 27 ث





باب نات

- وصف الخميس 5 مارس، الاعلامي برهان بسيس رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه أخطر شخص على منظومة الأحزاب.وقال تعليقا على زيارة قيس سعيد لبن قردان على هامش اشرافه على افتتاح المعرض المعرض الدولي للطيران والدفاع "تركهم في زاويتهم المقيتة يغرقون في عراكهم الكريه وذهب متجولا للتبشير بمشروع الحل المحلي والشعب يريد وكأنه في حملة انتخابية استعدادا لحدث انتخابي قادم".وتابع قائلا "قيس سعيد في ذروة عفويته يبدو أنه يعرف ما يريد بدقة، هو الأخطر على منظومتهم على الإطلاق".