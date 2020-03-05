   Abdelhalim Hafed - جبّار  

عبير موسى: سندوّل قضية اضطهادنا في الامم المتحدة وساقاضي الفرجاني والشابي

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - افادت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر انها ستعمل على تدويل قضية اصطهاد كتلتها في البرلمان مضيفة " لن اتنازل عن حقي وساقوم بتدويل القضية وستراسل كل برلمانات العالم وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامم المتحدة".
وقالت عبير موسى انها ترفض استهدافها من قبل تنظيم الاخوان متابعة "التكتل ضدنا لن يرهبنا باعتبارنا معارضة وطنية لا تدخل في الصفقات ولا في عمليات البيع والشراء".
وقالت عبير موسى انها ستتظاهر امام وزارة العدل وانها ستقاضي النائب عن النهضة السيد الفرجاني واصفة اياه بصاحب التاريخ الارهابي كما انها ستقاضي زميله بشر الشابي بعد ان وصفته بشاهد الزور في قضية نبيل بديشيش.
كما نعتت عبير موسى استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك بانه ذيل من ذيول الاخوان.


  
  
  

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3 de 3 commentaires pour l'article 199217

Lazaro  (Tunisia)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 13h 43m |           
Esperons aussi que les Natioons Unies seraient capables de trancher et aider la Tunisie et son peuple puissse recuperer les montants collosales de fonds spoliés ou volés sous la couverture des Azlems comme Abir ou autres

Portugal  (United States)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 13h 19m |           
وموزاييك أفلام
يا ناس هو نسيج واحد
كلّه يريد ضرب الدولة وقيمها.
الدكتور العفاس لم يكفّر
ولكنه قال بأنّ التكفير هو حكم
والاّ كيف يأتي كافر ويشرّع في أمور لها علاقة بالدين .
امريكا لا تتحرّك الا بالدين او في حدوده ولو ظاهريا.
لم يتعد أي سياسي حدوده فيما يخصّ الدين.
وبرشة حكايات أخرى

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 12h 43m |           
اضربي رأسك على الحيط....
المشكلة تعود لشرذمة من المجتمع التونسي الحثالة الذين صوتوا لهاته الباغية التي أصبحت تتمتع بالحصانة !!! لكن الحصانة يمكن ان ترفع عنها بالإجماع .. و تحاكم و تلفظ بالبصاق و بالأحذية من الجماهير الثورية لا من الشرذمة المحيطة بها و خاصة إعلام العار من التلفزة الوطنية التي تستضيفها دايما التلفزة الممولة من الشعب الطحان ...
الى مزبلة التاريخ يا عبير بوسي !!!!



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