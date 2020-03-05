عبير موسى: سندوّل قضية اضطهادنا في الامم المتحدة وساقاضي الفرجاني والشابي

Jeudi 05 Mars 2020



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باب نات

- افادت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر انها ستعمل على تدويل قضية اصطهاد كتلتها في البرلمان مضيفة " لن اتنازل عن حقي وساقوم بتدويل القضية وستراسل كل برلمانات العالم وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامم المتحدة".وقالت عبير موسى انها ترفض استهدافها من قبل تنظيم الاخوان متابعة "التكتل ضدنا لن يرهبنا باعتبارنا معارضة وطنية لا تدخل في الصفقات ولا في عمليات البيع والشراء".وقالت عبير موسى انها ستتظاهر امام وزارة العدل وانها ستقاضي النائب عن النهضة السيد الفرجاني واصفة اياه بصاحب التاريخ الارهابي كما انها ستقاضي زميله بشر الشابي بعد ان وصفته بشاهد الزور في قضية نبيل بديشيش.كما نعتت عبير موسى استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك بانه ذيل من ذيول الاخوان.