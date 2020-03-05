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من أمام المحكمة العسكرية: وقفة تضامنية مع عبد الرؤوف العيادي

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - نفذ عدد من المحامين اليوم الخميس 5 مارس وقفة تضامنية مع زميلهم المحامي ورئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي.

وكتب النائب والمحامي سيف الدين مخلوف على صفحته الرسمية بالفايسبوك " من أمام المحكمة العسكرية .. تضامنًا مع الأستاذ الرمز عبد الرؤوف العيادي والأستاذة نجاة العبيدي .. ودفاعا عن حق الدفاع وعن حصانة المحامي .. وضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .. وحتى محاكمة العسكريين في غير الجرائم ذات الطبيعة العسكرية الصرفة".


يذكر أن عدد من المنظمات الحقوقية في تونس، عبرت يوم الأربعاء الماضي، عن استنكارها لاصدار المحكمة العسكرية بطاقة جلب ضد المحامي عبد الرؤوف العيادي وذلك على خلفية مرافعته في ملف شهداء الثورة التونسية.

ونبهت في بيان من أن يرفع اصدار بطاقة الجلب في حق العيادي درجة خطورة ملف التعاطي مع شهداء الثورة الذي يتضمن عديد الاخلالات والتجاوزات، مجددة رفضها لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.

وطالبت بمعاينة جميع الاخلالات التي شابت محاكمات جلادي جرحى الثورة وشهدائها ، داعية، الهياكل القضائية المعنية لايقاف مثل هذه الهرسلة وضمان حق الترافع لكل هيئة الدفاع ،وذلك من اجل احترام أسس المحاكمة العادلة.





  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199205

Sarramba  (France)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 11h 05m |           
اللهم أنصر الاسلام و اعزّ المسلمين وانصرنا على القوم الضّالمين
يَكِيدُونَ كَيدَا و الله يَكِيدُ كَيدَا مَهِّلهُم رُوَيدَا



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