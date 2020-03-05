في قضية الهجوم الارهابي على متحف باردو المكلف العام يطلب 14مليون دينار كتعويضات ..

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - قررت هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تحديد شهر افريل المقبل لمحاكمة المتهمين في ملفي الهجومين الإرهابيين على متحف باردو ونزل الامبريال بسوسة خلال سنة 2015 مما تسبب في سقوط عدة ضحايا اجانب وجرح عدة سياح اخرين .
من جهته حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة في ملف الهجوم الارهابي على متحف باردو وقدم تقرير طالب على ضوئه بتعويضات ب14مليون دينار كضرر مادي ...
وللتذكير فان الهجوم الارهابي الذي استهدف متحف باردو كانت نتيجته سلسلة من الإقالات شملت مسؤولين أمنيين وهم مدير إقليم الأمن بتونس ،رئيس فرقة الإرشاد بباردو،مدير وحدات الطريق العمومي، رئيس مركز الشرطة بباردو ،رئيس منطقة سيدي البشير ومدير عام الأمن السياحي.
من جهة أخرى تعهّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بهذه القضية ،إذ شكلت الأبحاث و شملت الأبحاث 25 متهما 22 منهم بحالة إيقاف و3 بحالة سراح ...
وبعد سنوات من الاستنطاقات والتقصّي أسدلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار بتاريخ 9 فيفري 2019 حكمها في الملف إذ أصدرت أحكاما في حقّ المتهمين أدناها عدم سماع الدعوى وإخلاء السبيل في حقّ 10 متهمين بينهم شقيقة منفّذ العملية جابر الخشناوي .... وأقصاها السجن مدى الحياة في حقّ 7 متهمين بالقتل العمد والمشاركة في القتل العمد واعتداء يهدف إلى تغيير نظام الدولة.
بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات في حق ثلاثة متهمين اخرين و4 سنوات في حق اثنين آخرين والسجن 5 سنوات في حق متّهم واحد مع الحكم بالمراقبة الإدارية لجميع المتهمين بعد قضائهم للعقوبة السجنية.
من جهتها استانفت النيابة العمومية تلك الأحكام علما وانها طالبت في جلسة المحاكمة بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين نظرا لفظاعة الهجوم وعدد الضحايا...
باب نات - قررت هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تحديد شهر افريل المقبل لمحاكمة المتهمين في ملفي الهجومين الإرهابيين على متحف باردو ونزل الامبريال بسوسة خلال سنة 2015 مما تسبب في سقوط عدة ضحايا اجانب وجرح عدة سياح اخرين .
من جهته حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة في ملف الهجوم الارهابي على متحف باردو وقدم تقرير طالب على ضوئه بتعويضات ب14مليون دينار كضرر مادي ...
وللتذكير فان الهجوم الارهابي الذي استهدف متحف باردو كانت نتيجته سلسلة من الإقالات شملت مسؤولين أمنيين وهم مدير إقليم الأمن بتونس ،رئيس فرقة الإرشاد بباردو،مدير وحدات الطريق العمومي، رئيس مركز الشرطة بباردو ،رئيس منطقة سيدي البشير ومدير عام الأمن السياحي.
من جهة أخرى تعهّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بهذه القضية ،إذ شكلت الأبحاث و شملت الأبحاث 25 متهما 22 منهم بحالة إيقاف و3 بحالة سراح ...
وبعد سنوات من الاستنطاقات والتقصّي أسدلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار بتاريخ 9 فيفري 2019 حكمها في الملف إذ أصدرت أحكاما في حقّ المتهمين أدناها عدم سماع الدعوى وإخلاء السبيل في حقّ 10 متهمين بينهم شقيقة منفّذ العملية جابر الخشناوي .... وأقصاها السجن مدى الحياة في حقّ 7 متهمين بالقتل العمد والمشاركة في القتل العمد واعتداء يهدف إلى تغيير نظام الدولة.
بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات في حق ثلاثة متهمين اخرين و4 سنوات في حق اثنين آخرين والسجن 5 سنوات في حق متّهم واحد مع الحكم بالمراقبة الإدارية لجميع المتهمين بعد قضائهم للعقوبة السجنية.
من جهتها استانفت النيابة العمومية تلك الأحكام علما وانها طالبت في جلسة المحاكمة بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين نظرا لفظاعة الهجوم وعدد الضحايا...
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: استقالة من الحجم الثقيل : الأسباب و التداعيات