   Warda - مڤادير  

طارق الفتيتي: بعد ما رايته بعيني اعتذر من رؤساء مجلس النواب الي سبقوني مورو ومحمد الناصر

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
قراءة: 0 د, 27 ث

باب نات - قال الرئيس الثاني للبرلمان طارق الفتيتي ان ما يحصل في البرلمان يجعلني اعتذر للرؤساء السابقين للبرلمان على غرار محمد الناصر وعبد الفتاح مورو متابعا " سامحوني اذا بدر مني تشنج في السابق".

واضاف طارق الفتيتي في حوار على قناة حنبعل " ان المعارك الحاصلة في البرلمان لا علاقة لها بمشاغل الشعب التونسي بخلاف ما كان يحصل في البرلمان السابق.
وتابع طارق الفتيتي " ان ما حصل مهين للتجربة الديمقراطية في تونس وهذا الامر لا يمكن ان يتواصل في المستقبل".


  
  
  

rtt-aa773fa99c136835f3fe28cbcee6df21-2020-03-05 08:37:55






1 de 1 commentaires pour l'article 199196

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 09h 08m |           
النائب الثاني لرئيس البرلمان وليس الرئيس الثاني كما ورد في المقال



En continu

الخميس 05 مارس 2020 | 10 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:46 18:20 15:46 12:38 06:44 05:18
13°
 23° % 76 :الرطــوبة
تونــس 12°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
23°-1219°-1113°-1015°-818°-8
  • Avoirs en devises
    19080,7

  • (4 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 mars)   1193,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583396241|199196 4557|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires