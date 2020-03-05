طارق الفتيتي: بعد ما رايته بعيني اعتذر من رؤساء مجلس النواب الي سبقوني مورو ومحمد الناصر

Jeudi 05 Mars 2020



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باب نات

- قال الرئيس الثاني للبرلمان طارق الفتيتي ان ما يحصل في البرلمان يجعلني اعتذر للرؤساء السابقين للبرلمان على غرار محمد الناصر وعبد الفتاح مورو متابعا " سامحوني اذا بدر مني تشنج في السابق".واضاف طارق الفتيتي في حوار على قناة حنبعل " ان المعارك الحاصلة في البرلمان لا علاقة لها بمشاغل الشعب التونسي بخلاف ما كان يحصل في البرلمان السابق.وتابع طارق الفتيتي " ان ما حصل مهين للتجربة الديمقراطية في تونس وهذا الامر لا يمكن ان يتواصل في المستقبل".