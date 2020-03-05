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اليوم اخر أجل لدفع معلوم الجولان للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - تنتهي اليوم الخميس 5 مارس 2020 الأجال المحددة لإستخلاص معلوم الجولان لسنة 2020 بالسنة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية والتي يملكها الأشخاص الطبيعيون فيما يحين آخر أجل لخلاص معاليم الجولان بالنسبة للسيارت ذات الترقيم الفردي يوم 5 أفريل المقبل.

وفي ما يلي تذكير بمعلوم الجولان حسب أصناف السيارات:


من 1 إلى 4 خيول: 60 دينارا
من 5 إلى 7 خيول: 120 دينارا
من 8 إلى 9 خيول: 160 دينارا
10- 11 خيلا: 200 دينار
12 - 13 خيلا : 975 دينار
14 - 15 خيلا: 1300 دينار
16 خيلا فما فوق: 1975 دينار

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199194

HerdMentalityFood  (France)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 09h 06m |           
لقاء ماذا مثل هذه المعاليم ؟ الطرقات البائسة المملوءة حفرا و كمائن مودية للموت؟
انه لمخجل لما يعتقد انها حكومات ثورة أن تبقي على هكذا جباية و كأن ليس لها أي موارد أخرى ، أم تتبعون سياسة فرنسا الجبائية و الحال انها الغت هذه الضريبة من زمان



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