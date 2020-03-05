اليوم اخر أجل لدفع معلوم الجولان للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية

Jeudi 05 Mars 2020



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باب نات

- تنتهي اليوم الخميس 5 مارس 2020 الأجال المحددة لإستخلاص معلوم الجولان لسنة 2020 بالسنة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية والتي يملكها الأشخاص الطبيعيون فيما يحين آخر أجل لخلاص معاليم الجولان بالنسبة للسيارت ذات الترقيم الفردي يوم 5 أفريل المقبل.من 1 إلى 4 خيول: 60 دينارامن 5 إلى 7 خيول: 120 دينارامن 8 إلى 9 خيول: 160 دينارا10- 11 خيلا: 200 دينار12 - 13 خيلا : 975 دينار14 - 15 خيلا: 1300 دينار16 خيلا فما فوق: 1975 دينار