اليوم اخر أجل لدفع معلوم الجولان للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية

Jeudi 05 Mars 2020
قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - تنتهي اليوم الخميس 5 مارس 2020 الأجال المحددة لإستخلاص معلوم الجولان لسنة 2020 بالسنة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية والتي يملكها الأشخاص الطبيعيون فيما يحين آخر أجل لخلاص معاليم الجولان بالنسبة للسيارت ذات الترقيم الفردي يوم 5 أفريل المقبل.
وفي ما يلي تذكير بمعلوم الجولان حسب أصناف السيارات:
من 1 إلى 4 خيول: 60 دينارا
من 5 إلى 7 خيول: 120 دينارا
من 8 إلى 9 خيول: 160 دينارا
10- 11 خيلا: 200 دينار
12 - 13 خيلا : 975 دينار
14 - 15 خيلا: 1300 دينار
16 خيلا فما فوق: 1975 دينار
باب نات - تنتهي اليوم الخميس 5 مارس 2020 الأجال المحددة لإستخلاص معلوم الجولان لسنة 2020 بالسنة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية والتي يملكها الأشخاص الطبيعيون فيما يحين آخر أجل لخلاص معاليم الجولان بالنسبة للسيارت ذات الترقيم الفردي يوم 5 أفريل المقبل.
وفي ما يلي تذكير بمعلوم الجولان حسب أصناف السيارات:
من 1 إلى 4 خيول: 60 دينارا
من 5 إلى 7 خيول: 120 دينارا
من 8 إلى 9 خيول: 160 دينارا
10- 11 خيلا: 200 دينار
12 - 13 خيلا : 975 دينار
14 - 15 خيلا: 1300 دينار
16 خيلا فما فوق: 1975 دينار
1 de 1 commentaires pour l'article 199194
En continu
- Hier 22:13 الخاسر الكبير.. من جرائم عبير..
- Hier 22:08 طهران تتهم المنامة برفض إعادة 1300 بحريني
- Hier 21:56 فرنسا.. 285 إصابة بكورونا في البلاد
- Hier 21:20 الجزائر.. ارتفاع مصابي ''كورونا'' إلى 17
- Hier 21:12 الكاف تسلط عقوبات على الترجي
- Hier 19:00 إعلام العار يسوّق الى الاجرام التجمعي!
- Hier 17:34 إدارة التوحش
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:46
|18:20
|15:46
|12:38
|06:44
|05:18
|
13°
|23°
|% 76
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-12
|19°-11
|13°-10
|15°-8
|18°-8
Follow @babnet_Tunisie
(109 660) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 855) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 592) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 556) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 182) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 54 176) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 51 777) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 813) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 508) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 805) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 289) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 45 272) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 44 454) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 046) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 820) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 43 767) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 426) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 101) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 687) لقد عرّاها تماما...
( 39 476) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: طارق الفتيتي: بعد ما رايته بعيني اعتذر من رؤساء مجلس النواب الي سبقوني مورو ومحمد الناصر