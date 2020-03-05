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أعضاء مجلس نواب الشعب يعبّرن عن رفضهن للتجاوزات والتعديات الصادرة عن عبير موسي

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بمكتبه مساء الإربعاء 04 مارس 2020، عددا من السيدات أعضاء مجلس نواب الشعب، من مختلف الكتل النيابية ومن المستقلين.

وقد عبرت أعضاء مجلس نواب الشعب عن رفضهن للتجاوزات والتعديات الصادرة عن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ وبعض أعضاءها. كما أجمع الحضور على ضرورة استنكار ما يتعرض له النواب من تهجّم وحملات تستهدفهم على مواقع التواصل الإجتماعي.


وأجمع الحضور على ضرورة التصدي لظواهر العنف والتهديد المُمنهج على مُمثّلي الشّعب التونسي ومحاولات تعطيل أشغال المجلس وترذيل المشهد البرلماني.

وعبر رئيس المجلس من جهته عن تضامنه الكامل مع السادة النواب واستهجانه لاي محاولة للمس من حرمتهم وسلامتهم الجسدية.

  
  
  

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