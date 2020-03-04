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ليلي الحداد: عبير موسي اطلقت ذبابها التجمعي ومأجورين ضدّي لطمس فضيحة والدها الذي كان يكتب التقارير في المواطنين

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - وجهت الأربعاء 4 مارس، النائبة ليلي الحداد تحية للأمنيين الشرفاء نافية ما يتم تداوله حول تحقيرها للأمنيين مشيرة الي أنها وقفت في أكثر من مناسبة دفاعا عن حقوق الأمنيين سواء أمام القضاء العسكري أو في مجلس الشرف بوزارة الداخلية.

وأوضحت ان تحريف تصريحاتها لاتهامها بتحقير الأمنيين تم بايعاز من رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي التي أطلقت ذبابها التجمعي الرخيص على صفحات الفايسبوك وبعض النقابات الأمنية المأجورة حسب تعبيرها.


وأشارت الي انها تتعرض لحملة شتم وسب وتهديد من ذباب عبير موسي وبعض الأمنيين الذين لا يمثلون الأمنيين الشرفاء بهدف طمس الفضيحة التي كشفتها والتي تتمثل في ان والد عبير موسي كان أمنيا في مدنين يكتب التقارير الأمنية في المواطنين.

يذكر أن عبير موسي وعلى هامش الجلسة العامة بالبرلمان ليوم الاربعاء لاحقت ليلي الحداد في أروقة البرلمان ونشبت بينهما مشادة كلامية حادة وذلك على خلقية مداخلة لليلي الحداد دعت فيها عبير موسي الي الكف عن التهريج.

  
  
  

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