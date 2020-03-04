الكاف تسلط عقوبات على الترجي

Mercredi 04 Mars 2020



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على إثر التقرير الذي رفعه حكم مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي قررت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم تسليط العقوبات التالية على الترجي:– ايقاف ب 6 مباريات لخليل شمام– ايقاف ب 4 مباريات لكل من بن غيث، الشعباني و التراوي.– خطية ماليّة تقدر ب 140 ألف دولار…قررت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم