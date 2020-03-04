الكاف تسلط عقوبات على الترجي

Mercredi 04 Mars 2020
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على إثر التقرير الذي رفعه حكم مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي قررت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم تسليط العقوبات التالية على الترجي:
– ايقاف ب 6 مباريات لخليل شمام
– ايقاف ب 4 مباريات لكل من بن غيث، الشعباني و التراوي.
– خطية ماليّة تقدر ب 140 ألف دولار…
قررت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم
على إثر التقرير الذي رفعه حكم مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي قررت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم تسليط العقوبات التالية على الترجي:
– ايقاف ب 6 مباريات لخليل شمام
– ايقاف ب 4 مباريات لكل من بن غيث، الشعباني و التراوي.
– خطية ماليّة تقدر ب 140 ألف دولار…
قررت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم
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Par:mandhouj (France )
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