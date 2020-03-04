   Warda - احظنو الأيام  

الكاف تسلط عقوبات على الترجي

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
قراءة: 0 د, 20 ث

على إثر التقرير الذي رفعه حكم مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي قررت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم تسليط العقوبات التالية على الترجي:

– ايقاف ب 6 مباريات لخليل شمام
– ايقاف ب 4 مباريات لكل من بن غيث، الشعباني و التراوي.

– خطية ماليّة تقدر ب 140 ألف دولار…

قررت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم

  
  
  

rtt-ca0c43bbf784c098aa670a7a1bd79f7f-2020-03-04 21:12:26






0 de 0 commentaires pour l'article 199186



En continu

الأربعاء 04 مارس 2020 | 9 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:45 18:19 15:46 12:38 06:46 05:20
14°
 14° % 66 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
14°-1322°-1119°-1114°-1015°-9
  • Avoirs en devises
    19080,7

  • (4 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 mars)   1193,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583357871|199186 1689|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires