رئيس الجمهورية يزور حارة اليهود ومعبد الغريبة بجربة

Mercredi 04 Mars 2020



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باب نات

- بمناسبة إشرافه على افتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع اليوم الأربعاء 4 مارس 2020 ، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى سوق ميدون حيث التقى مع مجموعة من المواطنين والتجار واستمع الى مشاغلهم.ثم تحول مرفوقا بوزيري الدفاع والنقل واللوجستيك وعدد من المسؤولين الجهويين ووزير السياحة والنقل بالنيابة سابقا روني الطرابلسي إلى حارة اليهود بجربة أين تحادث مع عدد من ممثلي الطائفة اليهودية ومجموعة من متساكني الحارة.وإثر ذلك زار رئيس الجمهورية والوفد المرافق له معبد الغريبة حيث كانت مناسبة للتطرق إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي لتونس والتعايش السلمي الطبيعي بين سكانها على اختلاف أديانهم.وشدد رئيس الدولة على أن اليهود التونسيين هم مواطنون يتساوون في الحقوق والواجبات مع بقية التونسيين ولا مجال للحديث عن جالية يهودية بل إن المواطنة هي الأساس.وذكر في هذا الصدد بالكثير من اليهود التونسيين الذين ناضلوا ضد الاستعمار وساهموا في بناء الوطن إثر الاستقلال وتقلد بعضهم مسؤوليات هامة في الدولة.وشدد على ضرورة التفريق بين الديانة اليهودية إحدى الديانات السماوية، والحركة الصهيونية التي تسببت في تشريد الشعب الفلسطيني وحرمانه من أرضه. وأكد أنه آن الأوان للإنسانية جمعاء لوضع حد لهذه المظلمة.