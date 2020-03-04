   Om Kalthoum - أنت الحب  

وزارة الصحة: فيروس ''كورونا'' ينتقل عبر لمس النقود

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
قراءة: 0 د, 27 ث

أكــد صباح اليوم الإربعاء الدكتور شكري حمودة مدير عام إدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة بوزارة الصحّة ، بأن فيروس كورونا علميا ينتقل عبر لمس النقود وتداولها لأن الشخص المصاب بالفيروس قادر على نقل العدوى للأموال (نقــداً) نتيجة العطس أو الكحة ".

ودعا شكري حمودة للحفاظ على نظافة اليدين وتعقيم الأيدى بعد لمس النقود (النقد ) خاصة بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في هذا المجال".
ونفى نفس المصدر إمكانية نقل العدوى عبر الطرود البريدية ،والرسائل.

المصدر - شمس



  
  
  

rtt-12a6bf96792b7f10b3e4aabb4724b0f1-2020-03-04 14:56:04






0 de 0 commentaires pour l'article 199153



En continu

الأربعاء 04 مارس 2020 | 9 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:45 18:19 15:46 12:38 06:46 05:20
16°
 16° % 51 :الرطــوبة
تونــس 11°
10.3 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
16°-1121°-1019°-1114°-816°-10
  • Avoirs en devises
    19080,7

  • (4 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 mars)   1193,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583335934|199153 2268|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires