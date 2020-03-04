وزارة الصحة: فيروس ''كورونا'' ينتقل عبر لمس النقود

Mercredi 04 Mars 2020



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أكــد صباح اليوم الإربعاء الدكتور شكري حمودة مدير عام إدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة بوزارة الصحّة ، بأن فيروس كورونا علميا ينتقل عبر لمس النقود وتداولها لأن الشخص المصاب بالفيروس قادر على نقل العدوى للأموال (نقــداً) نتيجة العطس أو الكحة ".ودعا شكري حمودة للحفاظ على نظافة اليدين وتعقيم الأيدى بعد لمس النقود (النقد ) خاصة بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في هذا المجال".ونفى نفس المصدر إمكانية نقل العدوى عبر الطرود البريدية ،والرسائل.المصدر - شمس