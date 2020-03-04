وزارة الصحة: فيروس ''كورونا'' ينتقل عبر لمس النقود

Mercredi 04 Mars 2020
قراءة: 0 د, 27 ث
أكــد صباح اليوم الإربعاء الدكتور شكري حمودة مدير عام إدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة بوزارة الصحّة ، بأن فيروس كورونا علميا ينتقل عبر لمس النقود وتداولها لأن الشخص المصاب بالفيروس قادر على نقل العدوى للأموال (نقــداً) نتيجة العطس أو الكحة ".
ودعا شكري حمودة للحفاظ على نظافة اليدين وتعقيم الأيدى بعد لمس النقود (النقد ) خاصة بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في هذا المجال".
ونفى نفس المصدر إمكانية نقل العدوى عبر الطرود البريدية ،والرسائل.
المصدر - شمس
أكــد صباح اليوم الإربعاء الدكتور شكري حمودة مدير عام إدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة بوزارة الصحّة ، بأن فيروس كورونا علميا ينتقل عبر لمس النقود وتداولها لأن الشخص المصاب بالفيروس قادر على نقل العدوى للأموال (نقــداً) نتيجة العطس أو الكحة ".
ودعا شكري حمودة للحفاظ على نظافة اليدين وتعقيم الأيدى بعد لمس النقود (النقد ) خاصة بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في هذا المجال".
ونفى نفس المصدر إمكانية نقل العدوى عبر الطرود البريدية ،والرسائل.
المصدر - شمس
En continu
- Hier 22:11 الجزائر.. ارتفاع مصابي ''كورونا'' إلى 8
- Hier 21:08 السيد القائد الرفيق زهير
- Hier 21:02 المنشور 108
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:45
|18:19
|15:46
|12:38
|06:46
|05:20
|
16°
|16°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
10.3 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|16°-11
|21°-10
|19°-11
|14°-8
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(109 539) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 764) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 500) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 444) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 128) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 54 106) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 732) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 769) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 418) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 761) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 248) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 416) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 003) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 729) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 43 359) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 42 384) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 982) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 271) لقد عرّاها تماما...
( 38 154) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 34 891) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدين ما صدر عن النائب محمد العفاس من تحريض على الكراهية ودعوة إلى القتل