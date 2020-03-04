رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي وفدا من المؤتمر القومي العربي

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - التقى راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب صباح اليوم الاربعاء 4 مارس 2020 بقصر باردو، وفدا عن المؤتمر القومي العربي مكلفا بالاشراف على مبادرة عربيّة لتحقيق المصالحة في ليبيا الشقيقة، ضمّ كلا من أحمد خليفة الناشط السياسي الليبي وخالد شوكات الوزير التونسي السابق.
وتطرّق اللقاء لتطوّرات الوضع الميداني والسياسي في ليبيا والدور الذي يمكن أن يلعبهُ رئيس مجلس نواب الشعب، باعتبار علاقاته الوطيدة بين الأطراف المتنازعة وما يُحظى به من إحترام وتقدير لديها، في المساعدة على تقريب وجهات النظر وعودة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار والاتفاق على برنامج عمل مشترك بينها لتثبيت السلم والأمن واستئناف مسار الانتقال الديمقراطي المتوقف منذ سنوات وإنجاح مصالحة ليبية - ليبية تضعُ حدا للتأثيرات والتدخلات الخارجيّة وتضمنُ وحدة ليبيا واستقرارها.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التي تندرجُ في سياق جهود محمودة لإنهاء وضع الحرب في ليبيا الشقيقة وتهيئة الأرضيّة المُثلى لإيجاد حل سياسي وسلمي يضمنُ استقرار الأوضاع بها، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلعُ به دول الجوار وعلى رأسها تونس والجزائر في دفع الأشقاء في ليبيا إلى تغليب لغة الحوار والتوافق بديلا عن منطق السلاح والتقاتل.
باب نات - التقى راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب صباح اليوم الاربعاء 4 مارس 2020 بقصر باردو، وفدا عن المؤتمر القومي العربي مكلفا بالاشراف على مبادرة عربيّة لتحقيق المصالحة في ليبيا الشقيقة، ضمّ كلا من أحمد خليفة الناشط السياسي الليبي وخالد شوكات الوزير التونسي السابق.
وتطرّق اللقاء لتطوّرات الوضع الميداني والسياسي في ليبيا والدور الذي يمكن أن يلعبهُ رئيس مجلس نواب الشعب، باعتبار علاقاته الوطيدة بين الأطراف المتنازعة وما يُحظى به من إحترام وتقدير لديها، في المساعدة على تقريب وجهات النظر وعودة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار والاتفاق على برنامج عمل مشترك بينها لتثبيت السلم والأمن واستئناف مسار الانتقال الديمقراطي المتوقف منذ سنوات وإنجاح مصالحة ليبية - ليبية تضعُ حدا للتأثيرات والتدخلات الخارجيّة وتضمنُ وحدة ليبيا واستقرارها.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التي تندرجُ في سياق جهود محمودة لإنهاء وضع الحرب في ليبيا الشقيقة وتهيئة الأرضيّة المُثلى لإيجاد حل سياسي وسلمي يضمنُ استقرار الأوضاع بها، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلعُ به دول الجوار وعلى رأسها تونس والجزائر في دفع الأشقاء في ليبيا إلى تغليب لغة الحوار والتوافق بديلا عن منطق السلاح والتقاتل.
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