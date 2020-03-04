47 سنة سجنا في حق عنصر من انصار الشريعة المحظور حاول تفجير سيارة للحرس الوطني بحلق الوادي ووفر السلاح لارهابيو قبلاط ..

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - حكمت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ب47 سنة سجنا في حق منتمي لتنظيم انصار الشريعة المحظور وجهت تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اهدافه وتوفير اسلحة ومتفجرات لفائدة أشخاص أو وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية والعمل على ضمان فرار أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ... وذلك على خلفية محاولته تفجير سيارة للحرس الوطني بجهة حلق الوادي خلال سنة 2013 بواسطة عبوة ناسفة وكشفت الابحاث حينها انه يقف ورائها أبو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور.
هذا واتهم المظنون فيه بتوفير تلك العبوة والاسلحة للإرهابيين وخاصة منهم الذين نفذوا عملية قبلاط الارهابية التى استشهد فيها امنيبن كما تم القضاء فيها ايضا على عناصر ارهابية ..
باب نات - حكمت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ب47 سنة سجنا في حق منتمي لتنظيم انصار الشريعة المحظور وجهت تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اهدافه وتوفير اسلحة ومتفجرات لفائدة أشخاص أو وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية والعمل على ضمان فرار أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ... وذلك على خلفية محاولته تفجير سيارة للحرس الوطني بجهة حلق الوادي خلال سنة 2013 بواسطة عبوة ناسفة وكشفت الابحاث حينها انه يقف ورائها أبو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور.
هذا واتهم المظنون فيه بتوفير تلك العبوة والاسلحة للإرهابيين وخاصة منهم الذين نفذوا عملية قبلاط الارهابية التى استشهد فيها امنيبن كما تم القضاء فيها ايضا على عناصر ارهابية ..
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Par:sarramba (France )
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