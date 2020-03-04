هذا ما قرره القضاء في ملف التعذيب والانتهاكات التى تعرض لها عميد المحامين السابق البشير الصيد ..

Mercredi 04 Mars 2020



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باب نات

مداهمات وانتهاكات

- نظرت الدّائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 12 ملفّا من جملة القضايا المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ومن بينها القضية عدد 69 المتعلقة بالعميد بشير الصيد والانتهاكات التى طالته زمن حكم بورقيبة وكذلك زمن حكم بن علي.و حضر العميد بشير الصيد وتمسك بما سجّل عليه في الجلستين السّابقتين وطلب تأخير القضيّة لإحضار بعض الشّهود متمسّكا في الآن نفسه بتتبّع كلّ من ثبت تورّطه في انتهاكه .وبين البشير الصيد أنّه تعرّض أكثر من مرّة إلى مداهمة محلّ سكناه وكذلك مكتبه والإستيلاء على العديد من الوثائق الهامّة من كتب وملفّات تعود إلى حرفائه موجّها الإتّهام إلى وزارة الدّاخلية وأجهزتها التي اقترفت ذلك الجرم طالبا التّأخير لمتسع من الوقت لتقديم قائمة في الشّهود الّذين يرغب في سماعهم من طرف المحكمة وكذلك ليتسنى لمن ينوبون عنه من الإطلاع على الملف وإعداد وسائل الدّفاع عنه والّذين طالبوا بدورهم من هيئة المحكمة مكاتبة الجهات المعنية لمدّها بقائمة في الأمنيّين الذين شاركوا في عمليات المداهمة لمحلّ سكنى موكّلهم ومكتبه والإعتداء عليه وصولا إلى محاولة اغتياله وبالتفويض لهيئة المحكمة قررت تأخيرالجلسة لتاريخ 04 جوان 2020 لسماع بقية الشّهود وتلقّي بقية المؤيّدات في قضية الحال.