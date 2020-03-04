الريّ في القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - يشارك نور الدين الريّ وزير الشؤون الخارجية في أعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء 04 مارس 2020 بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة وفق بلاغ لوزارة الخارجية، ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.
كما يشمل جدول الأعمال بالخصوص، متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.
باب نات - يشارك نور الدين الريّ وزير الشؤون الخارجية في أعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء 04 مارس 2020 بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة وفق بلاغ لوزارة الخارجية، ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.
كما يشمل جدول الأعمال بالخصوص، متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.
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Par:Jraidawalasfour (Europe )
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