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الريّ في القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - يشارك نور الدين الريّ وزير الشؤون الخارجية في أعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء 04 مارس 2020 بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة وفق بلاغ لوزارة الخارجية، ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.


كما يشمل جدول الأعمال بالخصوص، متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199135

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 04 Mars 2020 à 11h 43m |           
المشاركة في مثل هذه الاجتمعات ليس لها أية جدوى،وربما تضر بالمصالح العربية أكثر مما تفيدها لما الجامعة العربية من دور اساسي،منذ نشأتها، في تنظيم الحروب والأزمات بين الدول العربية وخلقها،حسب رغبة العدو الصهيوني..احسن مبادرة يمكن التقدم بها هو حل الجامعة العربية،وتغييرها بهيكل اخر،له أهداف واضحة، يكون مقرّه خارج مصر



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