نور الدين البحيري لعبير موسي: كان المهبول ياكل ويبة العاقل ما يعطيهالوش

Mercredi 04 Mars 2020



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باب نات

عبير موسي تشوّش على أعمال جاسة الأربعاء

- نشبت ملاسنة حادة الثلاثاء 3 مارس بين رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.ودعا نور الدين البحيري خلال كلمته الى ضرورة احترام النواب لبعضهم البعض، مستنكرا سلوك النائبة عبير موسي منذ بداية الدورة البرلمانية.وتابع نور الدين البحيري لعبير موسي " أنت تريدين الصراخ وكان المهبول ياكل ويبة العاقل ما يعطيهالوش".واليوم الأربعاء شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حالة من التشنج والأجواء المشحونة، مع إصرار كتلة الحزب الدستوري الحر على أخذ نقطة نظام.ورفضت النائبة الأولى للرئيس للبرلمان، التي ترأست الجلسة منح الكلمة لعبير موسي وكتلتها، قبل أن تضطر إلى رفع الجلسة التي شهدت حضور وزير الإستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، لـ15 دقيقة، بعد إصرار كتلة الدستوري الحر على مطلبها، وقيام أعضائها في مناسبة اولى بمحاولة مقاطعة مداخلات النواب عبر إحداث ضوضاء في المجلس، ومن ثم أداء النشيد الوطني.