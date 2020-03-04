Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - كشف الثلاثاء 3 مارسن النائب السابق عماد الدايمي أن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة الذي يُلزم الذي يلزمه بالكشف عن تقاريره المالية والمتفرغين النقابيين.
وأشار الدايمي إلى أن الاتحاد طعن في قرار الهيئة وعلّق قائلا "ضيع اتحاد الشغل موعدًا جديدًا مع التاريخ برفضه تنفيذ قرار هيئة النفاذ وامتناعه عن الشفافية بخصوص تقاريره المالية وبخصوص حجم استفادته من الدعم العمومي المباشر وغير المباشر (عبر التفرغ النقابي)".
وأعرب الدايمي عن ثقته في القضاء في تأييد قرار هيئة النفاذ الي المعلومة وقال "سيؤخر الاتحاد لبعض الوقت انفتاحه وشفافية حساباته ولكن لبعض الوقت فقط، لأني متأكد من أن المحكمة الإدارية ستؤيد قرار هيئة النفاذ وتفرض على القيادة النقابية الاستجابة لواجب الشفافية".
باب نات - كشف الثلاثاء 3 مارسن النائب السابق عماد الدايمي أن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة الذي يُلزم الذي يلزمه بالكشف عن تقاريره المالية والمتفرغين النقابيين.
وأشار الدايمي إلى أن الاتحاد طعن في قرار الهيئة وعلّق قائلا "ضيع اتحاد الشغل موعدًا جديدًا مع التاريخ برفضه تنفيذ قرار هيئة النفاذ وامتناعه عن الشفافية بخصوص تقاريره المالية وبخصوص حجم استفادته من الدعم العمومي المباشر وغير المباشر (عبر التفرغ النقابي)".
وأعرب الدايمي عن ثقته في القضاء في تأييد قرار هيئة النفاذ الي المعلومة وقال "سيؤخر الاتحاد لبعض الوقت انفتاحه وشفافية حساباته ولكن لبعض الوقت فقط، لأني متأكد من أن المحكمة الإدارية ستؤيد قرار هيئة النفاذ وتفرض على القيادة النقابية الاستجابة لواجب الشفافية".
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Par:aziz75 (France )
Sur: اتحاد الشغل يرفض قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة ويمتنع عن كشف تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين