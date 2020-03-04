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فوزي بن قمرة... يدعو بالهمّ والغمّ والمرض الى كل من أذاه

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - وجّه الفنان الشعبي فوزي بن قمرة في مداخلة على قناة التاسعة انتقادات للاطراف التي شوهته وبثت اشاعة وفاته عندما دخل الى المصحة الأسبوع المقبل...
وقال فوزي بن قمرة " لقد شوهوا عرضي و آذوا عائلتي .. وابني في كندا اتصل بي مرعوبا بعد سماع اشاعة وفاتي بينما جائتني ابنتي حافية القدمين"...
وتابع فوزي بن قمرة " من بث الاشاعة ادعو من الله ان يصيبه بالمرض والهم كما حصل معي الايام الماضية وحسبي الله ونعم الوكيل".



  
  
  

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