في لقائه برئيس بلدية تطاوين.... الغنوشي يؤكّد على ضرورة تفعيل الحكم المحلي وبعث استثمارات جهوية لفائدة أبناء الجهة

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 بقصر باردو، بوبكر صويد رئيس بلدية تطاوين.
وتداول اللقاء وفق بلاغ للبرلمان, الأوضاع بجهة تطاوين وموضوع الانتدابات المُضمّنة ضمن اتفاق اعتصام الكامور، وأطلع رئيس البلدية رئيس المجلس حول المستجدات المتعلقة بمشروع نوارة وجملة المشاريع المزمع بعثها بالجهة والمشاكل المنجرة عن تعطل إصدار قانون المسؤولية المجتمعية للشركات.
وأكد رئيس المجلس على ضرورة تخصيص جزء من العائدات لفائدة تنمية الجهات المُنتجة للثروة والحرص على إقامة شركات وتفعيل
باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 بقصر باردو، بوبكر صويد رئيس بلدية تطاوين.
وتداول اللقاء وفق بلاغ للبرلمان, الأوضاع بجهة تطاوين وموضوع الانتدابات المُضمّنة ضمن اتفاق اعتصام الكامور، وأطلع رئيس البلدية رئيس المجلس حول المستجدات المتعلقة بمشروع نوارة وجملة المشاريع المزمع بعثها بالجهة والمشاكل المنجرة عن تعطل إصدار قانون المسؤولية المجتمعية للشركات.
وأكد رئيس المجلس على ضرورة تخصيص جزء من العائدات لفائدة تنمية الجهات المُنتجة للثروة والحرص على إقامة شركات وتفعيل
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- 21:08 السيد القائد الرفيق زهير
- 21:02 المنشور 108
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Par:RESA67 (France )
Sur:السيد القائد الرفيق زهير