جوهر بن مبارك: عبير موسى عنوان ''الكورونا السياسية'' في تونس ويجب الاحتياط منها

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حوار عبر امواج اذاعة جوهرة اف ام ان رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى هي عنوان ''الكورونا السياسية'' في تونس.
وطالب جوهر بن مبارك بضرورة اخذ الحيطة من عبير موسى متابعا " ان مهمة عبير موسى هي تخريب البلاد وتشويه العملية السياسية".
واضاف جوهر بن مبارك "عبير موسى تمثل قمة الانتهازية برفضها الثورة ودستور البلاد واستغلالها في المقابل هذه المكاسب للصعود إلى البرلمان".
الفيديو: الدقيقة 10.50
باب نات - قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حوار عبر امواج اذاعة جوهرة اف ام ان رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى هي عنوان ''الكورونا السياسية'' في تونس.
وطالب جوهر بن مبارك بضرورة اخذ الحيطة من عبير موسى متابعا " ان مهمة عبير موسى هي تخريب البلاد وتشويه العملية السياسية".
واضاف جوهر بن مبارك "عبير موسى تمثل قمة الانتهازية برفضها الثورة ودستور البلاد واستغلالها في المقابل هذه المكاسب للصعود إلى البرلمان".
الفيديو: الدقيقة 10.50
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- 21:02 المنشور 108
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Par:RESA67 (France )
Sur:السيد القائد الرفيق زهير