سليم العزابي يطلع على نشاط وكالتي، التعاون الفني والنهوض بالاستثمار الخارجي

Mardi 03 Mars 2020



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باب نات

- في إطار الاطلاع على سير عمل المؤسسات تحت إشراف الوزارة، قام سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ظهر اليوم بزيارة كل من والوكالة التونسية للتعاون الفني ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجيّ.ووفق بلاغ لوزارة التنمية والاستثمار وفرت الزيارتان فرصة للوزير للتعرف على أنشطة الوكالتين وأنشطتها في الفترة الأخيرة والنتائج المسجلة وكذلك البرامج والأهداف التي تم ضبطها للمرحلة.كما استمع الوزير بالمناسبة إلى مشاغل ومقترحات إطارات الوكالتين بما يساعد على تحسين المردودية والنجاعة وتحقيق نتائج أفضل.وأكد العزابي، على أهمية دور الوكالة التونسية للتعاون الفني في توفير فرص توظيف الكفاءات التونسية في عديد البلدان الشقيقة والصديقة أو لدى الهياكل والهيئات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى توفير فرص التكوين لفائدة إطارات من عديد البلدان الصديقة في مجالات أحرزت فيها تونس تقدما ملحوظا في إطار التعاون الثلاثي مع بعض المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية. وشدد الوزير في تدخله على مواصلة هذه الجهود والعمل على تعزيزها خاصة على مستوى توسيع التعاون نحو بلدان جديدة.وفي لقاءه بإطارات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بين سليم العزابي أن الاستثمار الخارجي يمثل رافدا مهما للتنمية في تونس باعتبار ما يتيحه من فرص لخلق فرص جديدة للتشغيل والتصدير ونقل التكنولوجيا والمساهمة في دفع التنمية بالجهات الداخلية، مشيرا أن لتونس من المقومات والمميزات التنافسية ما يؤهلها أن تكون موقعا ملائما وجاذبا للاستثمارات الخارجية في محيطها المتوسطي والإفريقي، وهو ما يفسح المجال لتحقيق نتائج أفضل، خاصة إذا ما توفرت بعض الشروط من ذلك، تطوير آليات الترويج ومزيد تحسين الإطار التشريعي وتبسيطه ورقمنة الخدمات المسداة للمستثمرين مع توفير الإحاطة والمتابعة اللازمتين والتفاعل السريع والناجع مع حاجيات أصحاب المشاريع.وأعرب الوزير عن حرصه لتوفير كل الظروف الملائمة للعاملين بالمؤسستين مع الدعم الضروري لهما بما يوفر للجميع مناخات جيّدة لمزيد المثابرة والجهد حتى تتحقق الأهداف المرجوة خدمة لتنمية تونس ورقيها.