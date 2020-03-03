الدكتور شكري حمودة: احذروا ''الشيشة'' للتوقي من فيروس كورونا !!

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - حذّر الدكتور شكري حمودة مدير عام الرعاية الصحية بوزارة الصحة المواطنين من “الشيشة” ودعاهم في تصريح لاذاعة Sabara FM الى تفاديها في هذه الفترة، واكد انها تعد مصدر لانتقال الامراض المعدية على غرار الفيروسات والكورونا .
الكويت تمنع الشيشة
ومنعا لتفشي فيروس كورونا، قررت وزارة الصحة الكويتية، منع تناول الشيشة في جميع المقاهي، كإجراء احترازي للحفاظ على السلامة العامة.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وجّهت وزارة الصحة بـ“منع جميع المقاهي من تداول (الشيشة) في الوقت الراهن، حتى تقييم الوضع الصحي في البلاد“.
باب نات - حذّر الدكتور شكري حمودة مدير عام الرعاية الصحية بوزارة الصحة المواطنين من “الشيشة” ودعاهم في تصريح لاذاعة Sabara FM الى تفاديها في هذه الفترة، واكد انها تعد مصدر لانتقال الامراض المعدية على غرار الفيروسات والكورونا .
الكويت تمنع الشيشة
ومنعا لتفشي فيروس كورونا، قررت وزارة الصحة الكويتية، منع تناول الشيشة في جميع المقاهي، كإجراء احترازي للحفاظ على السلامة العامة.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وجّهت وزارة الصحة بـ“منع جميع المقاهي من تداول (الشيشة) في الوقت الراهن، حتى تقييم الوضع الصحي في البلاد“.
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Par:lazaro (Tunisia )
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