زهير المغزاوي: سنطالب من قيس سعيد حاليا اعادة العلاقات مع بشار الاسد

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - اكد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان الحزب سيطلب مقابلة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك لدعوته الى اعادة العلاقات مع سوريا ومع نظام الرئيس بشار الاسد.
واضاف زهير المغزاوي " نعلم جيدا مواقف الرئيس بخصوص فلسطين وسوريا لذلك سنطالبه بتفعيلها على ارض الواقع".
وتابع المغزاوي " هذا اول امتحان للرئيس لتنفيذ وعوده التي قطعها".
باب نات - اكد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان الحزب سيطلب مقابلة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك لدعوته الى اعادة العلاقات مع سوريا ومع نظام الرئيس بشار الاسد.
واضاف زهير المغزاوي " نعلم جيدا مواقف الرئيس بخصوص فلسطين وسوريا لذلك سنطالبه بتفعيلها على ارض الواقع".
وتابع المغزاوي " هذا اول امتحان للرئيس لتنفيذ وعوده التي قطعها".
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