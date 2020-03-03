   Warda - في يوم وليلة  

زهير المغزاوي: سنطالب من قيس سعيد حاليا اعادة العلاقات مع بشار الاسد

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - اكد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان الحزب سيطلب مقابلة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك لدعوته الى اعادة العلاقات مع سوريا ومع نظام الرئيس بشار الاسد.

واضاف زهير المغزاوي " نعلم جيدا مواقف الرئيس بخصوص فلسطين وسوريا لذلك سنطالبه بتفعيلها على ارض الواقع".
وتابع المغزاوي " هذا اول امتحان للرئيس لتنفيذ وعوده التي قطعها".


  
  
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 199054

Sarramba  (France)  |Mardi 03 Mars 2020 à 10h 41m |           
الفضيحة والإِحباط وعدم وجود المِقدار الأدنى من الانسانية عند القَطِيع الّذي يُسمَّى بالإعلام، لا عِندهم ولو شعرة من الحِرَفِية البَحتة والمجرّدة ليسألوا هذا اللّئِيم أخ الحيوان: كيف نقيم علاقة مع مُجرم و سفّاح و لايزال، أباد شعبهُ، أكثر من مليون نسمَة جُلّهم من الأطفال و الضّعفاء، وشرّد الملايين قرابة العشرة ملايين
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« إنما الأمم الأخلاق ما بقيت . فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا »

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 03 Mars 2020 à 10h 39m |           
إعادة الانتخابات التشريعية افضل واشرف من اعادة العلاقات مع الجزار

Tfouhrcd  (United States)  |Mardi 03 Mars 2020 à 10h 31m |           
وهناك من سيطالب بعكس ذلك ولمواصلة مقاطعة المجرم الذي دمر شعبه وبلده بالبراميل المتفجرة

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 03 Mars 2020 à 10h 27m |           
واحد سارح مسخ كيفك فاشي مجرم بش يحكم في تونس روح ..



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