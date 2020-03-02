بومبيو يعرب للفخفاخ عن التزام بلاده بمواصلة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

Lundi 02 Mars 2020
قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تقدم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بالتهاني الى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمناسبة تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع الطرفين عشية اليوم الاثنين 02 مارس 2020.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن التزام بلاده بمواصلة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وتطرّق الطرفان إلى الشراكة المستمرة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة في مختلف الهياكل والهيئات الدولية لا سيّما مجلس الامن الدولي.
باب نات - تقدم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بالتهاني الى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمناسبة تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع الطرفين عشية اليوم الاثنين 02 مارس 2020.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن التزام بلاده بمواصلة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وتطرّق الطرفان إلى الشراكة المستمرة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة في مختلف الهياكل والهيئات الدولية لا سيّما مجلس الامن الدولي.
En continu
- Hier 22:34 أول إصابة بـ''كورونا'' في المغرب
- Hier 20:29 عام و8 اشهر سجنا في حق امام المرسى
- Hier 19:07 ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا إلى 52
- Hier 16:34 فرنسا تعلن تسجيل الوفاة الرابعة بكورونا
- Hier 15:47 أردوغان يحذر أوروبا من تدفق ملايين اللاجئين
- Hier 15:18 العلوي من فرنسا: باريس عاهرة مكابرة
- Hier 15:10 الممثلة لمياء العمري تحتفل بطلاقها
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:18
|15:45
|12:38
|06:47
|05:21
|
14°
|15°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|9°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|15°-9
|15°-11
|20°-10
|19°-12
|14°-8
Follow @babnet_Tunisie
(109 204) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 146) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 090) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 72 536) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 034) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 859) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 636) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 681) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 223) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 659) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 190) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 376) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 941) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 662) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 404) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 300) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 213) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 110) لقد عرّاها تماما...
( 38 060) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 34 711) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
Par:mandhouj (France )
Sur: سمير الوافي: النذالة لا قاع لها، وصلت ببعض السياسيين الي الترحيب بكورونا شماتة في المكي