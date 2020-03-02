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بومبيو يعرب للفخفاخ عن التزام بلاده بمواصلة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - تقدم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بالتهاني الى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمناسبة تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع الطرفين عشية اليوم الاثنين 02 مارس 2020.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن التزام بلاده بمواصلة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.


وتطرّق الطرفان إلى الشراكة المستمرة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة في مختلف الهياكل والهيئات الدولية لا سيّما مجلس الامن الدولي.

  
  
  

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