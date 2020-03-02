مستشفى تطاوين: عزل عائد من إيطاليا للاشتباه في اصابته بفيروس كورونا

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- أكد المدير الجهوي للصحة بتطاوين لاذاعة تطاوين الاحتفاظ بشاب أصيل الجهة عاد من إيطاليا منذ يومين بغرفة العزل بالمستشفى الجهوي بتطاوين وذلك للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.