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مستشفى تطاوين: عزل عائد من إيطاليا للاشتباه في اصابته بفيروس كورونا

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - أكد المدير الجهوي للصحة بتطاوين لاذاعة تطاوين الاحتفاظ بشاب أصيل الجهة عاد من إيطاليا منذ يومين بغرفة العزل بالمستشفى الجهوي بتطاوين وذلك للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.




  
  
  

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