الافراج عن ابن مختار الحيلي بضمان قدره 50 ألف د

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- علمت باب نات ان القضاء افرج عن ابن الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل مختار الحيلي وانه غادر سجن ايقافه بعد أن حوكم مؤخرا من قبل الداىرة الجناىية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي بالعاصمة ب4 سنوات سجنا في قضية اتهم فيها باستغلال نفوذ والده وعلاقاته في دراسة الطيران بالولايات المتحدة الامريكية على حساب شركة الخطوط التونسية التى وفرت له تكاليف دراسته وفق ما ورد في ملف القضية وحسب ما ورد في الابحاث ..وباتصالنا بمحاميه الاستاذ حاتم الزواري اكد صحة الخبر مبينا انه تقدم فعلا بمطلب افراج في حق منوبه وقد استحابت له المحكمة وقررت الافراج عن موكله بضمان مالي قدره 50 الف دينار مشيرا الى ان الملف خالي من عناصر الادانة ..وللتذكير فان دائرة الفساد المالي كانت قد قضت ايضا بحرمان مختار الحيلي وابنه الطيار من الوظيفة وتخطئتهما بـ 700 ألف دينار ..كما قضت في حق مختار الحيلي ب6 سنوات سجنا ثم تقدم محاميه الاستاذ الزواري مؤخرا بمطلب افراج وتم اطلاق سراحه دون ضمان مالي .