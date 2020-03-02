رئيسا مجلسي النواب التونسي والأردني يوقّعان مشروع مذكرة تفاهم

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- وقّع راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين 2 مارس 2020، ونظيره المهندس عاطف الطراونه رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية مشروع مذكّرة تفاهم.وتأتي هذه المبادرة في سياق تأكيد الطرفين على ضرورة تنمية علاقات الأخوّة وتعزيز التعاون المثمر بين الشعبين التونسي والأردني، وإدراكا منهما لأهمّية دور المؤسسات التشريعية في ترسيخ علاقات التواصل والتعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية.وأكّد مشروع مذكرة التفاهم على أنّ دعم العلاقات بين البرلمانين سيُسهمُ في تعزيز التعاون الثنائي ونشر قيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومعاضدة نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه ومقدساته، مقدّرة أنّ المصلحة المشتركة تفترضُ دعم التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وتطوير دور الديبلوماسيّة البرلمانيّة بما من شأنه الإسهام في مزيد تعميق التقارب بين الشعبين الشقيقين وإثراء التعاون القائم بين الجمهوريّة التونسيّة والمملكة الأردنية الهاشميّة.ونصّ مشروع مذكرة التفاهم على اتفاق الطرفين على العمل على تعزيز التعاون بين مجلسي النواب من خلال تبادل الخبرات والتجارب وزيارات الوفود وتنشيط دور مجموعتي الصداقة البرلمانية، وتشجيع الحوار والتشاور بين اللجان البرلمانية المتخصّصة وتبادل الممارسات الجيّدة في مجال صياغة التشريعات والأعمال الرقابية والديبلوماسية البرلمانية وفقا للأنظمة الجاري بها العمل، إضافة إلى تنسيق المواقف بين وفود الطرفين المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية وتبادل الدعم في كلّ ما يتعلّق بتعيين أو انتخاب الهيئات المسيرة للمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والعمل على تنظيم لقاءات دراسية ودورات تكوينية لفائدة النواب والموظفين البرلمانيين في كلا البلدين وتشجيع تبادل الوثائق والبحوث والدراسات بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.