لجنة الأمن والدفاع تطّلع على الجوانب الأمنية والديوانية بمطار تونس قرطاج الدولي

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- أدّى أعضاء لجنة الأمن والدفاع صباح يوم الاثنين 02 مارس 2020 زيارة ميدانية الى مطار تونس قرطاج الدولي وذلك للاطلاع على الجوانب الأمنية والديوانية .وفي بداية الزيارة، قدّم المدير العام للطيران المدني مداخلة تندرج في إطار التعرّف على منظومة أمن الطيران المدني بالمطارات التونسية والإجراءات الأمنية المُعتمدة بالمطارات، إضافة الى التوجهات المستقبلية في هذه المجال.وأفاد أنه تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الهامة لتأمين المطارات، علاوة على متابعة وتقييم الوضع الأمني ومدى جاهزية المنظومة الأمنية بصفة دورية وذلك بحسب التهديدات والمخاطر. وبيّن أنه يتم تطبيق إجراءات إضافية عند الحاجة مثل إمكانية اعتماد إجراءات توقيا من فيروس كورونا بالمطارات دون إيقاف الرحلات الجوية.وأضاف أن ادارة الطيران المدني والمطارات تعمل على مزيد مواصلة عمليات مراقبة جودة تطبيق الإجراءات الأمنية والعمل على تطوير مناهجها وأساليبها.وتعرّض أعضاء لجنة الأمن والدفاع خلال النقاش إلى عدّة جوانب تمسّ أساسا بالبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ومدى احترام الاجراءات الأمنية للمواصفات الدولية،كما تعرّضوا الى مسألة النقص في التغطية الأمنية وبيّنوا الحاجة الدائمة إلى دعم المطار بالعنصر البشري في عديد الاختصاصات ، والحاجة أيضا إلى ايجاد مطار جديد أو توسعة مطار تونس قرطاج، مشيرين إلى ضرورة تكوين الإطارات لتعزيز كفاءاتهم.وفي نهاية الاجتماع ثمّن أعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل كافة الاطراف العاملة بالمطار لتأمين كافة ظروف السلامة للمسافرين، وأكّد رئيس لجنة الأمن والدفاع أن العمل سيتواصل صلب اللجنة حول الملف مع مختلف الأطراف المتدخلة.