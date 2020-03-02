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الأسبوع الثقافي الألماني بتونس من 06 إلى 13 مارس 2020 ‎

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - في إطار التعاون الدولي وتوطيد علاقات التواصل وخلق آليات تعامل جديدة بين المؤسسات الجامعية التونسية ونظيراتها الألمانية، ينظم ديوان الخدمات الجامعية للشمال، الأسبوع الثقافي الألماني بتونس، وذلك من 06 إلى 13 مارس 2020 .

وبهذه المناسبة يحضر إلى تونس وفدا ألمانيا متكونا من 11 شخصا من بينهم 04 طلبة يشاركون في الدورة السادسة للمهرجان الوطني الطالبي للعدو بمدينة سليانة، ومجموعة من الطباخين الذين سيعدون وجبات غداء للطلبة بكل من المطعم الجامعي بلاريجيا والمطعم الجامعي سيدي بوسعيد والمطعم الجامعي قليبية.



  
  
  

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