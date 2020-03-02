   Om Kalthoum - فكروني  

هذا ما قرره القطب الاقتصادي المالي في حق رجل الأعمال مهدي بلقايد الخطيب السابق لابنة بن علي ومديرو بنوك

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - نظرت صباح اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة في قضية فساد مالي شملت الأبحاث فيها كل من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري ورجل الأعمال مهدي بالقايد الخطيب السابق لحليمة بن علي ومنجي صفرة المستشار الإقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية ومديرين عامين سابقين بأحد البنوك.

وقررت المحكمة بعد استشارة النيابة العمومية تاخير القضية لانتظار نتيجة الاختبارات المجراة في الملف ..



وقد فوض محامو المتهمين النظر في الإحالة.


وتتعلق القضية بالتفريط في أسهم بنوك تابعة للدولة لفائدة رجل الأعمال مهدي بالقايد الذي كان حينها خطيب حليمة بن علي، وذلك بتدخل من صخر الماطري وبن علي ممّا تسبب في خسائر للدولة بأكثر من 10 مليون دينار...

  
  
  

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