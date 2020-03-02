فيديو اليوم: يوسف الشاهد يسلّم الأمانة بدون حزام أمان

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- أثار مساء الأحد 1 مارس، رئيس الحكومة المتخلّي يوسف الشاهد جدلا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على خلفية ظهوره في الحوار الذي أجراه معه الإعلامي سمير الوافي بعنوان تسليم الأمانة.وفي احدى فقرات البرنامج ظهر الشاهد وهو يجيب على أسئلة سمير الوافي أثناء قيادة السيارة لكنه لم يكن يضع حزام الأمان الأمر الذي خلف عديد التعليقات خاصة وأن الأمر المتعلّق بحزام الأمان صدر في عهده.وعلّق عديد النشطاء ساخربن بالقول ان الشاهد مثال ونموذج لاحترام القانون وتطبيقه داعين الشعب التونسي الي الاقتداء به والاستظهار بصورته عندما يقوم أعوان المرور بإيقافهم لتخطئتهم في علاقة بحزام الأمان فيما قال آخرون إن الشاهد سلّم الأمانة بدون حزام أمان.