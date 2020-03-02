مبروك كورشيد : على الشعب التصدي لقانون العتبة لأنه يكرس هيمنة الأحزاب الكبرى

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - قال النائب مبروك كورشيد ان قانون العتبة الجديد (5%) يهدف الى تكريس هيمنة الأحزاب الكبرى و من ثم تحضر عقلية الولاء لقادة الأحزاب الذين يقترحون اسماء المترشحين و ليس الولاء لمصالح الشعب .
و قال في مقطع فيديو على صفحته في الفيسبوك ان النسب التي تحصلت عليها الأحزاب الكبرى تراجعت منذ انتخابات 2011 (النهضة 89 مقعدا) ثم النداء في 2014 (86 مقعدا) و في 2019 تحصلت النهضة على 52 مقعدا مما يشير الى تناقص ثقة التونسيين في الأحزاب .
و دعا كورشيد الى تغيير كل القانون و اعتماد الانتخابات على الافراد في قوائم مغلقة لتكون تمثيلية كل الجهات موجودة .
باب نات - قال النائب مبروك كورشيد ان قانون العتبة الجديد (5%) يهدف الى تكريس هيمنة الأحزاب الكبرى و من ثم تحضر عقلية الولاء لقادة الأحزاب الذين يقترحون اسماء المترشحين و ليس الولاء لمصالح الشعب .
و قال في مقطع فيديو على صفحته في الفيسبوك ان النسب التي تحصلت عليها الأحزاب الكبرى تراجعت منذ انتخابات 2011 (النهضة 89 مقعدا) ثم النداء في 2014 (86 مقعدا) و في 2019 تحصلت النهضة على 52 مقعدا مما يشير الى تناقص ثقة التونسيين في الأحزاب .
و دعا كورشيد الى تغيير كل القانون و اعتماد الانتخابات على الافراد في قوائم مغلقة لتكون تمثيلية كل الجهات موجودة .
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: إدراج عتبة ب5 % في الانتخابات... عدد من الأحزاب ترفض المقترح