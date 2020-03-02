مبروك كورشيد : على الشعب التصدي لقانون العتبة لأنه يكرس هيمنة الأحزاب الكبرى

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- قال النائب مبروك كورشيد ان قانون العتبة الجديد (5%) يهدف الى تكريس هيمنة الأحزاب الكبرى و من ثم تحضر عقلية الولاء لقادة الأحزاب الذين يقترحون اسماء المترشحين و ليس الولاء لمصالح الشعب .و قال في مقطع فيديو على صفحته في الفيسبوك ان النسب التي تحصلت عليها الأحزاب الكبرى تراجعت منذ انتخابات 2011 (النهضة 89 مقعدا) ثم النداء في 2014 (86 مقعدا) و في 2019 تحصلت النهضة على 52 مقعدا مما يشير الى تناقص ثقة التونسيين في الأحزاب .و دعا كورشيد الى تغيير كل القانون و اعتماد الانتخابات على الافراد في قوائم مغلقة لتكون تمثيلية كل الجهات موجودة .