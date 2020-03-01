الفخفاخ في افتتاح الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب: تعزيز التعاون الامني العربي المشترك لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة

Dimanche 01 Mars 2020
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باب نات - أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الاحد غرة مارس على افتتاح اشغال الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس .
و ذكٌر رئيس الحكومة في كلمته بالمناسبة بانعقاد هذا الاجتماع في ظل مايشهده الوضع الاقليمي والدولي من توترات نتيجة تنامي التهديدات الارهابية وتواصل النزاعات المسلحة بعدد من الاقطار العربية، بالاضافة الى تفاقم ظاهرة التهريب وارتفاع منسوب الجريمة المنظمة.
وشدٌد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على اهمية الارتقاء بمنظومة العمل و تطوير الاليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية لتركيز حوكمة شاملة للمنظومة الامنية وتكريس مقومات دولة القانون والموسسات واحترام حقوق الانسان.
هذا واعتبر رئيس الحكومة ان مكافحة الارهاب و مقاومة الجريمة المنظمة لايمكن اختزالهما في المعالجة الامنية بقدر ما تستدعي مقاربة تربوية واجتماعية واقتصادية واعلامية شاملة.
وأثنى رئيس الحكومة على دور المجلس في تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية للدول العربية داعيا الى مزيد تفعيل اليات هذا التعاون بما يدعم مقومات الامن العربي المشترك وسلامة الشعوب العربية .
وعبر رئيس الحكومة في ختام كلمته عن شكره لصاحب السمو الملكي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود الرئيس الفخري للمجلس في دورته المنتهية ووزير الداخلية السعودي للجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمجلس.
باب نات - أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الاحد غرة مارس على افتتاح اشغال الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس .
و ذكٌر رئيس الحكومة في كلمته بالمناسبة بانعقاد هذا الاجتماع في ظل مايشهده الوضع الاقليمي والدولي من توترات نتيجة تنامي التهديدات الارهابية وتواصل النزاعات المسلحة بعدد من الاقطار العربية، بالاضافة الى تفاقم ظاهرة التهريب وارتفاع منسوب الجريمة المنظمة.
وشدٌد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على اهمية الارتقاء بمنظومة العمل و تطوير الاليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية لتركيز حوكمة شاملة للمنظومة الامنية وتكريس مقومات دولة القانون والموسسات واحترام حقوق الانسان.
هذا واعتبر رئيس الحكومة ان مكافحة الارهاب و مقاومة الجريمة المنظمة لايمكن اختزالهما في المعالجة الامنية بقدر ما تستدعي مقاربة تربوية واجتماعية واقتصادية واعلامية شاملة.
وأثنى رئيس الحكومة على دور المجلس في تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية للدول العربية داعيا الى مزيد تفعيل اليات هذا التعاون بما يدعم مقومات الامن العربي المشترك وسلامة الشعوب العربية .
وعبر رئيس الحكومة في ختام كلمته عن شكره لصاحب السمو الملكي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود الرئيس الفخري للمجلس في دورته المنتهية ووزير الداخلية السعودي للجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمجلس.
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