يوم الاثنين المقبل... القضاء ينظر في ملف اعدام 5 قياديين من حركة النهضة

Samedi 29 Février 2020
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باب نات - ستنظر الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين المقبل في ملف اعدام 5 قياديين بحركة النهضة بين سنتي 1987 و 1991 وهم كل من محرز بودقّة وبولبابة دخيل والهادي النيغاوي وفتحي الزريبي ومصطفى بن حسين على خلفية اتهامهم بتفجيرات بمدينة سوسة والمنستير خلال شهر اوت 1987 مما تسبب في بتر ساق سائحتين المانيتين واصابة أشخاص اخرين بجروح متفاوتة الخطورة وقضية ما عرف بأحداث باب سويقة خلال سنة 1991...
وقد شملت الابحاث بعض الاطارات الامنية ووزير عدل سابق ...
باب نات - ستنظر الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين المقبل في ملف اعدام 5 قياديين بحركة النهضة بين سنتي 1987 و 1991 وهم كل من محرز بودقّة وبولبابة دخيل والهادي النيغاوي وفتحي الزريبي ومصطفى بن حسين على خلفية اتهامهم بتفجيرات بمدينة سوسة والمنستير خلال شهر اوت 1987 مما تسبب في بتر ساق سائحتين المانيتين واصابة أشخاص اخرين بجروح متفاوتة الخطورة وقضية ما عرف بأحداث باب سويقة خلال سنة 1991...
وقد شملت الابحاث بعض الاطارات الامنية ووزير عدل سابق ...
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Par:slimene (France )
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