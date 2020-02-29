منع نواب الشعب من الدخول لحقل غاز بالجنوب التونسي

Samedi 29 Février 2020
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باب نات - نشرت النائبة عن التيار الديمقراطي و عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الاستاذة منيرة عياري مساء الجمعة 28 فيفري التدوينة التالية :
"حقل نوار اللغز الكبير تعتيم غموض لم يسمح لنا بزيارة الحقل من الداخل فقط معاينة من خارج السور معلومات شحيحة وتكاد تكون منعدمة و L’ETAP مطالبة بتوضيح الامر للشعب التونسي"
باب نات - نشرت النائبة عن التيار الديمقراطي و عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الاستاذة منيرة عياري مساء الجمعة 28 فيفري التدوينة التالية :
"حقل نوار اللغز الكبير تعتيم غموض لم يسمح لنا بزيارة الحقل من الداخل فقط معاينة من خارج السور معلومات شحيحة وتكاد تكون منعدمة و L’ETAP مطالبة بتوضيح الامر للشعب التونسي"
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Par:slimene (France )
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