المترشحة السابقة للرئاسية ليلى الهمامي : لا لأخونة الترجي ...جماهير الترجي إندسّ فيها الإخوان في ستاد القاهرة لتشويه السيسي دوليا ...

Samedi 29 Février 2020



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باب نات

" لا لأَخـــوَنة الترجي : جمهور الترجي الرياضي التونسي يتخلله مندسون من الاخوان يرفعون إشارة رابعة ،، مع أعلام حماس،، و هتافات من قبيل لا إله إلا الله والسّيسي عدو الله وشتائم وكلام بذيء ونعوت تمسّ بأعلى هرم من السلطة المصرية بحيث بات واضحا أنّه ليس جمهور تونس ولا جمهور الترجي بل هي مجموعات متسيّسة مدفوعة الأجر لاثارة البلبلة في الداخل المصري...و مبعوثة لإثارة ردّ فعل قوية من الامن المصري لتشويهه اقليميا ودوليا ،،ألاعيبهم مكشوفة يا خفافيش الظلام ... أعلن أنا الدكتورة ليلى الهمامي التونسية الأصل والمفصل، تضامني الكامل مع الشعب المصري واحترامي الفائق للأمن المصري وللرئيس المصري. علاقاتنا مع مصر لن تغيرها الجماعات الاسلاموية ولن يؤثر شغبها مثقال ذرة في سمعة مصر لا إقليميا ولا دوليا ولا في تونس. عاشت مصر أم الدنيا رئيسا وحكومة وشعبا عاشت تونس الخضراء حرة أبية ملاحظة : جزء من النص منقول عن مدونة مصرية وجزء باسمي انا شخصيا."

- طارق عمراني - أثارت المترشحة السابقة للرئاسية ،الناشطة السياسية ليلى الهمامي على صفحتها بالفايسبوك ،تدوينة أثارت الجدل وصفت فيها جمهور الترجي الرياضي التونسي بالمتأخون الإرهابي و الرافع لشعار رابعة و حركة حماس ،و أضافت الهمامي بأن اعمال الشغب في إستاد القاهرة كان الهدف منها زعزعزة الإستقرار في مصر السيسي حيث اعربت تضامنها مع مصر و شعبها و قيادتها ...