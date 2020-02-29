بولبابه سالم : اليسار الفرنكفوني في تونس يحارب هوية الشعب و لا يحارب الفقر

Samedi 29 Février 2020
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باب نات - انتقد الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم الدعوات التي يطلقها بعض بقايا اليسار الفرنكفوني في تونس لمحاصرة تدريس القرآن الكريم و اعتباره تهديدا لمدنية الدولة ،، و قال في تدوينة فيسبوكية ان هؤلاء مجرد كمبرادور ثقافي رث و تابع لفرنسا التي تفجر الصراعات الثقافية و لا تعنيهم مطلقا الاستحقاقات الاقتصادية و الاجتماعية للتونسيين مؤكدا ان الدستور التونسي حسم الخلافات الفكرية ، و لاحظ ان الدول الانغلوفونية مثلا تحترم عقائد الشعوب .
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك:
"نفايات اليسار الفرنكفوني في تونس تعتبر العناية بالقرآن الكريم تهديد لمدنية الدولة ... لقد انتقلوا من محاربة الاسلام السياسي الى محاربة الاسلام نفسه وهو وجههم الحقيقي بعيدا عن النفاق ،، طبعا تسعى فرنسا دائما الى تفجير الصراعات الثقافية و توظف بيادق صغيرة لهذه المعارك مقابل بعض الفتات (سفرات ، مكافآت ،،،) ، مع العلم ان البلدان الانغلوفونية مثلا تحترم عقائد الشعوب .
باب نات - انتقد الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم الدعوات التي يطلقها بعض بقايا اليسار الفرنكفوني في تونس لمحاصرة تدريس القرآن الكريم و اعتباره تهديدا لمدنية الدولة ،، و قال في تدوينة فيسبوكية ان هؤلاء مجرد كمبرادور ثقافي رث و تابع لفرنسا التي تفجر الصراعات الثقافية و لا تعنيهم مطلقا الاستحقاقات الاقتصادية و الاجتماعية للتونسيين مؤكدا ان الدستور التونسي حسم الخلافات الفكرية ، و لاحظ ان الدول الانغلوفونية مثلا تحترم عقائد الشعوب .
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك:
"نفايات اليسار الفرنكفوني في تونس تعتبر العناية بالقرآن الكريم تهديد لمدنية الدولة ... لقد انتقلوا من محاربة الاسلام السياسي الى محاربة الاسلام نفسه وهو وجههم الحقيقي بعيدا عن النفاق ،، طبعا تسعى فرنسا دائما الى تفجير الصراعات الثقافية و توظف بيادق صغيرة لهذه المعارك مقابل بعض الفتات (سفرات ، مكافآت ،،،) ، مع العلم ان البلدان الانغلوفونية مثلا تحترم عقائد الشعوب .
يسار فرنسا في تونس لا تهمه الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية و يعيش غربة مكانية ، لذلك بقي رصيده صفر فاصل في كل محطة انتخابية .
الدستور التونسي حسم كل المسائل الخلافية ،، و أولويات التونسيين اليوم اقصادية و اجتماعية و شهرية التونسي تصرف بالدينار و ليس بالاورو .
اليسار الفرنكفوني في تونس مجرد كمبرادور ثقافي رث و عميل ."
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