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حافظ السبسي للشاهد: قلبك مع الفخفاخ كما كان مع الرئيس الباجي قائد السبسي

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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باب نات - هاجم حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد تعليقا على تصريحه فيموكب تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ.


ونشر حافظ السبسي صورة معبرة تظهر الشاهد وكانه يطعن السبسي وكتب تحتها التدوينة التالية:

" الشاهد اليوم في تسليم السلطة :
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية...
#الشاهد لإلياس الفخفاخ : قلبي معاك ...
أكيد.ان قلبك مع الفخفاخ كما كان مع الرئيس الباجي قائد السبسي رحمه الله...
تذكر ان هذه الصورة المعبرة لحقيقتك والتي تتكلم عن نفسها ، لا تغيب عن ذهني ..."



  
  
  

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