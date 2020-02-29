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تعلقت بهما أهم ارهابية ...محاكمة وناس الفقيه الملقب بامير السلفية الجهادية وصاحب جمعية خيرية

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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باب نات - احضرت امس الجمعة الوحدات الامنية تحت حراسة أمنية مشددة الى هيىة الدائرة الجنائيّة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وناس الفقيه الملقب بامير السلفية الجهادية كما مثل معه في حالة سراح رئيس جمعية خيرية مقيم بالسعودية وذلك لمحاكمتهما على خلفية انشاء خيمات دعوية تحرض على الجهاد والنفير الى سوريا للانضمام الى تنظيم داعش الارهابي ..

باستنطاق وناس الفقيه اكد انه حضر خيمة دعوية نظمها رئيس الجمعية الخيرية بالمهدية وانه قدم خطب دينية توعوية ولم يحرض اطلاقا على الجهاد أو الانضمام الى داعش ..


باستنطاق رئيس الجمعية الخيرية اكد انه مقيم في السعودية وانه لما عاد الى تونس في إحدى المناسبات اسّس تلك الجمعية وانه كان يقدم من خلالها مساعدات تتمثل في اغطية واضاحي وكتب وادوات مدرسية لبعض العائلات المعوزة بالجهة وانه نظم فعلا خيمة دعوية واحدة فقط بغاية حث الناس على الصلاة لا غير وانه لا يعرف المتهم وناس الفقيه اطلاقا ....

المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم

  
  
  

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