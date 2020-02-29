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نبيل القروي: قيس سعيد يذكّرني بالقذافي وهو رئيس كان ما عندو شىء أما اليوم دبّر وزير أول وحكومة لكننا سنعمل على اسقاطها

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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باب نات - جدد الجمعة 28 فيفري، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، انتقاداته لرئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا أنه رئيس لا رؤية ولا برنامج له وهو يذكّره بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حسب تعبيره.

وخلال استضافته على اذاعة اكسبرس أف ام، قال القروي ان قيس سعيّد لم يكن لديه أي شيء لكنه أوجد لنفسه حكومة ووزيرا أول مشددا على أن الحكومة التي نالت ثقة البرلمان هي حكومة قيس سعيد وان رئيسها الياس الفخفاخ هو مجرد وزير أول.


وتوقع القروي بأن الحكومة لن تصمد 5 سنوات لاعتبارات عديدة أبرزها غياب الانسجام بين النهضة وبقية الأطراف المكونة للحزام السياسي للحكومة وعلى رأسها التيار وحركة الشعب.

وصرّح القروي بأن حزبه اليوم في المعارضة وفي وضعية مريحة سيعمل على اسقاط الحكومة حتى يكون طرفا في الحكومة القادمة مذكرا بأنه تم اقصاء حزبه من مشاورات تشكيل الحكومة بايعاز من الرئيس قيس سعيد حسب تصريحه.


  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198883

Volcano  (France)  |Samedi 29 Février 2020 à 10h 24m |           
المعارضة في تونس تاريخ مليئ يالخيانات طيلة عقود من اصطففا مدفوع الاجر للسلطة القائمة الى معارضة هدامة اثر 2011 لا برنامج لها سوى التعطيل و الهدم و الاسقاط هم ليسو بناة لوطن بل مخربون له ...

Belfahem  ()  |Samedi 29 Février 2020 à 09h 51m |           
احترم السيد الرئيس --لا يسمح لك ان تقارنه بالقذافي او غيره -لكل فرد شخصيته وتكوينه -الشعب أختاره وصلوحياتها تسمح له ما يقوم به لصالح المجموعة الوطنية --



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