محب للترجي:''ما عشناه من عنف في ستاد القاهرة جعلنا نكتشف شدة ظلم نظام السيسي ودمويته''

Samedi 29 Février 2020
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باب نات - قال محب للترجي يدعى خليل بن عبد الله اثر مباراة فريقه مع الزمالك المصري انه عرف عن قرب شدة ظلم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك على خلفية تعرض احباء الترجي للعنف الشديد من قبل قوات الامن مدعومين ببلطجية.
وكتب المحب في صفحته الرسمية على الفايسسبوك التدوينة التالية :
" كل شئ كان مبرمج من الأول نظام السيسي كان حبب يصفي جمهور الترجي و توانسة ..
احنا ماشفناش الماتش من بعد هدف الترجي بضبط في الشوط عشنا ساعة و لا ساعتين في ستاد و البره من الستاد من الرعب الي باش يبقاوا تاريخ ، عسكر و بوليس و بلطجية جيبينهم بذمه بلطجية في يداهم سكاكين و عصي و أدوات متاع قتل ..
ربي لطف من مجزرة والله ، فما برشا من جمهور الترجي معتقلين و مضروبين ..
الدولة التونسية يلزمها تتحرك
سبب الرئيسي للخلاف اعلام فلسطين و الأغاني متاع جمهور الترجي و الاحتفال في الملعب بعد الهدف ..
بوسو ارض تونس و احمدوا ربي على نعمة الحرية و النظام و الأمان الي عندنا .."
باب نات - قال محب للترجي يدعى خليل بن عبد الله اثر مباراة فريقه مع الزمالك المصري انه عرف عن قرب شدة ظلم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك على خلفية تعرض احباء الترجي للعنف الشديد من قبل قوات الامن مدعومين ببلطجية.
وكتب المحب في صفحته الرسمية على الفايسسبوك التدوينة التالية :
" كل شئ كان مبرمج من الأول نظام السيسي كان حبب يصفي جمهور الترجي و توانسة ..
احنا ماشفناش الماتش من بعد هدف الترجي بضبط في الشوط عشنا ساعة و لا ساعتين في ستاد و البره من الستاد من الرعب الي باش يبقاوا تاريخ ، عسكر و بوليس و بلطجية جيبينهم بذمه بلطجية في يداهم سكاكين و عصي و أدوات متاع قتل ..
ربي لطف من مجزرة والله ، فما برشا من جمهور الترجي معتقلين و مضروبين ..
الدولة التونسية يلزمها تتحرك
سبب الرئيسي للخلاف اعلام فلسطين و الأغاني متاع جمهور الترجي و الاحتفال في الملعب بعد الهدف ..
بوسو ارض تونس و احمدوا ربي على نعمة الحرية و النظام و الأمان الي عندنا .."
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Par:volcano (France )
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