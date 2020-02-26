الصحبي عتيق للفخفاخ: نريدك ان تكون رئيسا لهذه الحكومة ولا وزيرا أول لأي كان

Mercredi 26 Février 2020



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باب نات

- افاد النائب عن حركة النهضة الصحبي عتيق الاربعاء على توجيه بعض الرسائل لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولبعض الخصوم السياسيين حول طبيعة الحكومة وتسميتها .وقال عتيق ان هذه الحكومة هي حكومة الشعب وحكومة الدستور مشيرا الى ان الدستور ينص على انه بعد التكليف الاول يتولى رئيس الجمهورية اختيار الشخصية الاقدر وان دوره ينتهي عند هذا الحد لتصبح الحكومة حكومة الشعب وحكومة البرلمان الذي يضفي عليها الشرعية.واكد عتيق انه مع احترامه لرئيس الجمهورية فإن الدستور تضمن 3 رؤساء و3 رئاسات وان النظام الذي تم ارساؤه هو نظام شبه برلماني وان موقع رئيس الحكومة في الدستور هو الاقوى والاهم في السلطة التنفيذية بالنظر للصلاحيات المسندة إليه”.ووجه عتيق كلامه للفخفاخ "نريدك ان تكون رئيسا لهذه الحكومة ولا وزيرا أول لأي كان".