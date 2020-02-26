ياسين العياري للفخفاخ: القانون الفرنسي يفرض عليك التخلي عن جنسيتك التونسية

Mercredi 26 Février 2020



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باب نات

- طالب النائب ياسين العياري في مداخلة في البرلمان من رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بالتخلي عن جنسيته الثانية مضيفا " القانون الفرنسي يفرض عليك التخلي عن جنسيتك التونسية وايقاف العمل لدى حكومة اجنبية ان امرتك بذلك وفق دستورها.واضاف ياسين العياري " ادعو كل من وزراء العدل والدفاع والتربية الى مواجهة التجاوزات في وزاراتهم مع كثرة الملفات".ووجه العياري كلامه للوزير محمد عبو قائلا " اخاطبك قبل التكليف كصديق لديك عدة ملفات خطيرة في وزارتك متعلقة بمكافحة الفساد وهنالك وزيران متهمان مرددا 3 مرات " اتصالات تونس".