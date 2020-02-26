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ياسين العياري للفخفاخ: القانون الفرنسي يفرض عليك التخلي عن جنسيتك التونسية

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - طالب النائب ياسين العياري في مداخلة في البرلمان من رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بالتخلي عن جنسيته الثانية مضيفا " القانون الفرنسي يفرض عليك التخلي عن جنسيتك التونسية وايقاف العمل لدى حكومة اجنبية ان امرتك بذلك وفق دستورها.
واضاف ياسين العياري " ادعو كل من وزراء العدل والدفاع والتربية الى مواجهة التجاوزات في وزاراتهم مع كثرة الملفات".

ووجه العياري كلامه للوزير محمد عبو قائلا " اخاطبك قبل التكليف كصديق لديك عدة ملفات خطيرة في وزارتك متعلقة بمكافحة الفساد وهنالك وزيران متهمان مرددا 3 مرات " اتصالات تونس".



  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198699

Jraidawalasfour  (Europe)  |Mercredi 26 Février 2020 à 14h 51m |           
،،،،وماذا يهمني من جنسيته 🌍👁🛠

نحكيو على تونسنا والزمان معكوس صار فيه الفار 🐁ينقّز على القطوس
شُفت النعجة النايفة تعقّر في الذيب 👀 بعيني 👁
شُفت الصيد هارب من التبيب 🌍العالم اصبح بالمقلوب ⁉ وزغراطة و 👺ثرثارة النواب ظاهرلي عايشين بزطلة 💊💉🚬و هلوسة الحبوب



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