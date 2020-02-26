ياسين العياري للفخفاخ: القانون الفرنسي يفرض عليك التخلي عن جنسيتك التونسية

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - طالب النائب ياسين العياري في مداخلة في البرلمان من رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بالتخلي عن جنسيته الثانية مضيفا " القانون الفرنسي يفرض عليك التخلي عن جنسيتك التونسية وايقاف العمل لدى حكومة اجنبية ان امرتك بذلك وفق دستورها.
واضاف ياسين العياري " ادعو كل من وزراء العدل والدفاع والتربية الى مواجهة التجاوزات في وزاراتهم مع كثرة الملفات".
ووجه العياري كلامه للوزير محمد عبو قائلا " اخاطبك قبل التكليف كصديق لديك عدة ملفات خطيرة في وزارتك متعلقة بمكافحة الفساد وهنالك وزيران متهمان مرددا 3 مرات " اتصالات تونس".
باب نات - طالب النائب ياسين العياري في مداخلة في البرلمان من رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بالتخلي عن جنسيته الثانية مضيفا " القانون الفرنسي يفرض عليك التخلي عن جنسيتك التونسية وايقاف العمل لدى حكومة اجنبية ان امرتك بذلك وفق دستورها.
واضاف ياسين العياري " ادعو كل من وزراء العدل والدفاع والتربية الى مواجهة التجاوزات في وزاراتهم مع كثرة الملفات".
ووجه العياري كلامه للوزير محمد عبو قائلا " اخاطبك قبل التكليف كصديق لديك عدة ملفات خطيرة في وزارتك متعلقة بمكافحة الفساد وهنالك وزيران متهمان مرددا 3 مرات " اتصالات تونس".
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- Hier 21:56 قلب تونس.. حكومة بالإسعاف..
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Par:tresor (Tunisia )
Sur: يحدث في تونس: طرد تلميذة بالسنة أولى ثانوي بسبب الإساءة لزوجة المعتمد التي تُدرّس بالمعهد؟؟