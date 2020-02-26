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يحدث في تونس: طرد تلميذة بالسنة أولى ثانوي بسبب الإساءة لزوجة المعتمد التي تُدرّس بالمعهد؟؟

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - سلّمت الثلاثاء 25 فيفري، المندوبية الجهوية للتربية بسليانة اعلاما لأحد الأولياء برفت ابنته المرسمة بالسنة الأولى ثانوي بصفة نهائية من المعهد.

وحسب الاعلام فقد تم رفت التلميذة من معهد 14 جانفي بمكثر بسبب الإساءة والتشهير بالإطار التربوي وهو سبب يستوجب الرفت النهائي حسب تقدير مجلس تأديب المعهد المذكور.


وقد أثار قرار المعهد جدلا واسعا في صفوف عديد النشطاء والمدونين الذين استغربوا اتخاذ قرار بالقضاء على مستقبل تلميذة في السنة أولى ثانوي.

وحسب ما تم تداوله فإنه تم رفت التلميذة بسبب تدوينة فايسبوكية انتقدت فيها احدى الأساتذة التي تُدرّس بالمعهد والتي صادف أنها زوجة معتمد بالجهة.



  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198696

Tresor  (Tunisia)  |Mercredi 26 Février 2020 à 15h 30m |           
لم أفهم الموضوع بالظّبط ، إلّا إذا كان المقصود وأن أعضاء مجلس التأديب يتزلّفون للمعتمد أو أنّهم يخشونه ، ومثل هذا الخبر أصبح من قبيل النّكتة في تونس.



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